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Dua gol beruntun: Robinho Junior mencetak dua gol dalam rentang tiga menit bersama tim nasional Brasil U-20.

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Penyerang Genoa itu mencetak gol kelima melalui sundulan pada menit ke-56 dan gol keenam lewat tembakan menyilang mendatar dengan kaki kiri dari tepi kotak penalti pada menit ke-58, dalam kemenangan 9-0 pada laga persahabatan melawan tim U-20 Peru.

Gol-gol lainnya dicetak oleh Andrey (hat-trick), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes, dan Yuri Leles serta satu gol bunuh diri Perede.

Pertandingan yang digelar di Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença (yang lebih dikenal sebagai Mangueirao atau Estadio Olimpico do Pará) di Belem, Brasil, menjadi ujian terakhir bagi tim asuhan pelatih Paulo Victor sebelum Turnamen Amerika Selatan U-20 yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027 di Kolombia. Di sana, Brasil, yang menempati posisi teratas dalam daftar juara dengan 13 gelar, akan berusaha menjadi juara untuk ke-14 kalinya dalam sejarah.

Kembali ke Robinho Junior, putra seorang pesepakbola yang lahir pada 2007 dan akan berusia 19 tahun pada 17 Desember mendatang. Pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, ia pindah dari Santos ke Genoa dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai €8 juta.

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Pelatih Daniele De Rossi memberinya debut di tim utama pada 17 Oktober lalu saat bertandang ke markas Roma. Ia masuk dari bangku cadangan menggantikan rekan senegaranya, Junior Messias, tujuh menit sebelum menit ke-90 ketika Roma unggul 2-0 berkat gol penyerang Argentina Santiago Castro pada menit ke-50 dan pemain sayap Italia Emanuele Lulli pada menit ke-68.

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Bersama tim Primavera asuhan Domenico Criscito, Robinho sejauh ini mencetak tiga gol dalam lima penampilan: dua gol serta satu gol yang disertai assist dalam kemenangan 3-1 masing-masing atas Atalanta dan Juventus.

Sementara itu, pagi ini, dengan sepak mula pukul 11.00 waktu Italia, tim senior Brasil kembali bermain di Singapura. Kali ini mereka menghadapi tuan rumah dalam laga persahabatan, tiga hari setelah kekalahan 3-2 dari Jepang meski Vinicius mencetak dua gol untuk membalas gol Kubo dan Nakamura.

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Dalam pertandingan itu, pelatih tim nasional asal Italia, Carlo Ancelotti, yang kembali dikritik mantan penyerang Brasil Romario, diusir dari bangku cadangan karena memprotes bersama penyerang Barcelona Raphinha setelah Sakamoto mencetak gol penentu pada menit ke-91.

Selain itu, bek sayap Inter dan Roma, Carlos Augusto dan Wesley Franca, tampil sebagai starter. Wesley digantikan Vanderson pada menit ke-78.

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Namun, hari ini keduanya memulai laga dari bangku cadangan, sementara kiper Torino, Lucas Perri, tampil sejak awal. Ancelotti memasang trio penyerang Estevao-Endrick-Vinicius.