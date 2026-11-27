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Milutin Osmajic berbicara tentang dirinya, dari masa lalu hingga masa kini dan masa depan.

Penyerang tengah Genoa asal Montenegro yang berusia 27 tahun itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Spanduk bertuliskan 'Os-magic' di tribune utara? Itu momen yang ajaib, tentu saja saya senang. Kondisi saya sangat baik, tetapi yang terpenting, saya sangat senang melihat klub saya tampil baik dan menang."

"De Rossi adalah sosok yang sangat penting bagi saya. Ketika masih lebih muda, saya menonton pertandingan Roma di televisi di rumah. De Rossi dan Vucinic bermain untuk mereka saat itu. Saya sangat menyukainya sebagai pemain, dan sekarang dia pelatih saya. Pada musim panas, ketika ada kesempatan bergabung dengan Genoa, saya sangat gembira membayangkan dia menjadi pelatih saya karena dia sosok yang karismatik, pelatih yang sangat baik, yang mengajari saya banyak hal setiap hari dan membantu saya terus berkembang. Bersamanya, saya terus mendorong batas kemampuan saya lebih jauh."

"Dua pertandingan berikutnya melawan Inter di San Siro, di liga dan Coppa Italia? Mereka klub papan atas, kami hanya perlu berusaha tampil sebaik mungkin melawan mereka dan tetap fokus di seluruh area lapangan karena setiap kesalahan bisa berakibat mahal saat menghadapi lawan seperti itu. Kami juga perlu mencari cara agar tetap bisa mengancam mereka."

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"Dalam sepakbola saat ini, Anda harus cerdik, bukan hanya agresif. Kekuatan bukan satu-satunya hal yang penting. Bagi saya, itulah kuncinya. Saya mencetak 6 gol dalam sebelas pertandingan, tetapi gol-gol itu tidak tercipta hanya berkat fisik dan kegigihan. Anda menghadapi bek-bek tangguh dan membutuhkan kecerdasan untuk melewati mereka. Ibu saya menekuni atletik saat muda, nomor 100 dan 400 meter. Kecepatan sprint saya berasal darinya."

"Gaya bermain di Championship Inggris dan Serie A Italia sangat berbeda. Di Inggris, sepakbola lebih mengandalkan fisik dan lebih agresif. Terkadang Anda harus berhati-hati agar kaki Anda tetap aman. Di sini berbeda, dengan pemain-pemain hebat dan bek-bek yang sangat baik. Bagi saya, ini liga terbaik dari segi sepakbola."