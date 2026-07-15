Genoa merayakan kemenangan bersejarah di Anfield dengan seragam kandang Kappa baru yang ikonik dan terinspirasi gaya vintage

Malam legendaris di Anfield yang tak terlupakan

Desain baru ini berpusat pada momen bersejarah dalam sejarah sepak bola Italia: 18 Maret 1992. Pada malam itu, Genoa bertandang ke Merseyside dan meraih kemenangan 2-1 atas Liverpool, menjadi tim Italia pertama yang pernah menang di Anfield dalam kompetisi Eropa. Hasil tersebut menyingkirkan The Reds asuhan Graeme Souness dari Piala UEFA di babak perempat final dan tetap terukir dalam sejarah Stadio Luigi Ferraris.

Menghadapi tim Liverpool yang diperkuat pemain-pemain seperti Ian Rush, Steve McManaman, dan John Barnes, Genoa menampilkan permainan yang luar biasa yang membawa mereka melaju ke babak semifinal. Kini, 35 tahun setelah kemenangan tersebut, klub ini memanfaatkan musim 2026-27 untuk menghormati para pemain yang berhasil membungkam salah satu stadion paling menakutkan di dunia sepak bola. Kampanye peluncuran yang berjudul "You'll Never Run Alone" ini merupakan penghormatan langsung terhadap ikatan antara klub dan para pendukungnya selama perjalanan di kompetisi Eropa tersebut.

Estetika retro berpadu dengan performa modern

Bekerja sama dengan Kappa, seragam ini menghidupkan kembali elemen desain ikonik tahun 1990-an, memadukan bagian atas dan bawah berwarna merah dan biru tradisional dengan kerah bergaya vintage serta detail yang membangkitkan kenangan akan seragam asli tahun 1992. Meskipun tampilannya jelas bergaya old-school, teknologinya sama sekali tidak kuno. Seragam ini dibuat dari kain teknis KOMBAT™ Pro daur ulang, memastikan seragam ini memenuhi tuntutan performa tinggi dalam sepak bola modern.

Kaus ini dirancang agar ringan dan bernapas, sehingga para bintang sepak bola masa kini dapat bergerak tanpa hambatan. Namun, yang benar-benar menonjol adalah nilai emosional dari kaus ini. Dengan menjembatani kesenjangan antara era 1990-an dan masa kini, Genoa dan Kappa telah menciptakan sebuah produk yang berfungsi ganda sebagai pakaian olahraga tingkat tinggi sekaligus artefak bersejarah bagi para penggemar setia Grifone.

Menghormati para pahlawan dan kapten yang telah tiada

Untuk menandai peluncuran ini, Genoa mempertemukan kembali lima ikon dari skuad tahun 1992: Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente, dan Ferroni. Para bintang veteran ini dikumpulkan kembali untuk sebuah kampanye yang dikembangkan oleh No Panic Agency dan diabadikan oleh fotografer Andrea Venturini. Gambar-gambar tersebut berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan prestasi klub di benua Eropa serta dampak abadi dari generasi pemain tersebut.

Yang tak kalah pentingnya, kampanye ini juga memberikan penghormatan kepada almarhum Gianluca Signorini. Mantan kapten yang meninggal pada tahun 2002 ini merupakan jantung dari tim yang menaklukkan Anfield. Warisannya tetap tak terpisahkan dari identitas klub, dan seragam kandang musim 2026-27 memastikan bahwa malam terhebatnya sebagai pemimpin takkan pernah dilupakan oleh generasi berikutnya dari para penggemar Rossoblu. Ini merupakan penghormatan yang pantas bagi sebuah tim yang berani bermimpi dan seorang kapten yang memimpin mereka menuju hal yang tak terbayangkan.