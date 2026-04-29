Genoa mengumumkan kabar terbaru mengenai cedera yang dialami Justin Bijlow, calon pemain Piala Dunia

Cedera yang dialami Justin Bijlow dalam pertandingan melawan Como ternyata tidak terlalu parah, demikian disampaikan klub Italia tersebut. Kiper yang rentan cedera ini bisa bernapas lega setelah pemeriksaan tidak menunjukkan adanya kerusakan.

Bijlow tetap berada di ruang ganti setelah babak pertama dalam pertandingan melawan Como, yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Keluhan apa yang dialami kiper tersebut tidak jelas. Pada saat itu, tim tuan rumah tertinggal 0-1 akibat gol yang dicetak oleh mantan pemain FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

Tim asuhan Cesc Fàbregas akhirnya berhasil mengunci kemenangan di babak kedua melalui gol Assane Diao. Bagi Como, ini adalah tiga poin yang sangat penting dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa.

Genoa pada dasarnya tidak lagi memiliki target apa pun. Tim asuhan Bijlow berada di peringkat ke-14 dan unggul sebelas poin dari Cremonese, yang berada di zona degradasi. Tim asal Genoa ini jelas telah melakukan perburuan poin di periode terakhir, di mana kiper asal Belanda tersebut memainkan peran penting.

Bijlow, yang bergabung dari Feyenoord pada bursa transfer musim dingin, telah tampil di setiap pertandingan Genoa sejak kedatangannya. Dari 13 pertandingan yang ia mainkan, enam di antaranya dimenangkan dan satu berakhir imbang. Berkat rentetan hasil ini, mereka berhasil menjauh dari zona degradasi.

Berkat performa apiknya, Bijlow kembali dipanggil oleh Ronald Koeman bulan lalu untuk laga persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador. Namun, ia tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut. Laga internasional terakhirnya dimainkan pada Juni 2023, saat ia menjadi penjaga gawang dalam pertandingan melawan Italia dalam ajang UEFA Nations League (kalah 2-3).

Menurut Genoa, kiper tersebut tidak lagi mengalami keluhan dan dapat kembali bertugas di bawah mistar gawang. Ini merupakan kabar baik bagi pemain kelahiran Rotterdam menjelang Piala Dunia: ia masih bisa bermimpi mendapatkan tempat di skuad Koeman.