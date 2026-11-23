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Kabar buruk bagi Genoa dan Lorenzo Colombo. Penyerang binaan Milan itu mengalami cedera lutut serius dalam pertandingan melawan Sassuolo yang digelar kemarin di Mapei Stadium.

Colombo, pemain kelahiran 2002, masuk pada menit ke-83 menggantikan Osmajic asal Montenegro, pencetak dua gol penentu. Namun, ia harus meninggalkan lapangan pada menit ke-88 ketika jatah pergantian pemain sudah habis. Robekan ligamen krusiatum sempat dikhawatirkan, dan hasil pemeriksaan memastikan hal itu.

Berikut pernyataan Genoa: "Genoa CFC mengumumkan bahwa pemeriksaan terhadap Lorenzo Colombo menunjukkan adanya cedera pada ligamen krusiatum anterior lutut kanan. Dalam beberapa hari ke depan, sang penyerang akan menjalani konsultasi yang diperlukan sebelum menjalani operasi rekonstruksi".

Colombo, yang terikat kontrak dengan Genoa hingga 2029, akan kembali pada 2027, kemungkinan pada awal musim 2027-28. Bersama Genoa, ia telah mencatatkan 8 gol dan 5 assist dalam 52 pertandingan liga.