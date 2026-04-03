Gennaro Gattuso mengundurkan diri secara langsung dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia

Gennaro Gattuso akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Italia, demikian diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Nasional pada hari Jumat. Kabar tersebut sudah beredar sejak beberapa waktu lalu.

Pelatih berusia 48 tahun ini mengambil tanggung jawab atas kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang. "Dengan hati yang sedih, karena kami tidak berhasil mencapai tujuan yang telah kami tetapkan, saya menganggap masa jabatan saya sebagai pelatih timnas telah berakhir," kata pelatih yang akan mundur tersebut.

"Merupakan suatu kehormatan memimpin tim nasional, dan melakukannya bersama sekelompok pemain yang telah berjuang dengan dedikasi dan loyalitas untuk seragam ini. Namun, ucapan terima kasih terbesar ditujukan kepada para penggemar, kepada semua orang Italia yang selama beberapa bulan terakhir terus menunjukkan cinta dan dukungan mereka kepada tim nasional."

Asosiasi Sepak Bola Italia menunjuk Gattuso pada 15 Juni 2025 sebagai pengganti Luciano Spalletti yang dipecat. Akibat kekalahan melalui adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina, Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sebelumnya, Italia juga absen di Piala Dunia 2018 dan 2022.

Asosiasi Sepak Bola Italia akan menghadapi perubahan besar dalam waktu dekat. Di tengah pergantian kepemimpinan Gattuso, Presiden Gabriele Gravina dan Gianluigi Buffon, yang menjabat sebagai manajer tim, juga akan mundur.

Gattuso, yang selama kariernya sebagai pemain telah tampil dalam 73 pertandingan internasional, telah aktif sebagai pelatih sejak 2013. Bahkan sebelum ditunjuk sebagai pelatih tim nasional, ia telah melatih sejumlah klub.

Pelatih asal Italia ini pernah melatih FC Sion, US Palermo, OFI Kreta, AC Pisa, AC Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marseille, dan Hajduk Split.