Sudah Cetak Enam Gol, Krzysztof Piatek Buat Sejarah Baru Di AC Milan . Krzysztof Piatek kembali memberi bukti mengapa dirinya layak disebut sebagai pembelian terbaik di bursa transfer Januari lalu. . Penyerang anyar AC Milan itu baru saja menginspirasi kemenangan timnya atas tuan rumah Atalanta, Sabtu (17/2), lewat sumbangan dua gol. . Sontekan pelan nan cantik jelang turun minum dan tandukan mematikan menyambut sepak pojok di babak kedua dari Piatek membantu Rossoneri menang 3-1 di Bergamo. . Seperti dilansir Milan TV, tambahan dua gol itu membuat Piatek menjadi pemain tercepat yang mencetak enam gol pertama bagi Milan. Piatek kini total sudah mencetak enam gol hanya dalam waktu 310 menit bermain. . Catatan tersebut memecahkan rekor sebelumnya milik Gunnar Nordahl, penyerang legendaris Milan di era 1940-1950-an. Pada 1949, Nordhal membutuhkan 419 menit untuk mencetak enam gol pertamanya bagi Milan. Artinya, Piatek mampu membuat sejarah baru dengan memecahkan sebuah rekor berusia 70 tahun. . Eks penyerang Genoa itu mencetak keenam gol itu di empat laga terakhir di semua kompetisi (Serie A dan Coppa Italia). Yang tak kalah menarik, seluruh enam gol Piatek itu tercipta hanya dalam 18 kali percobaan alias tiga tembakan darinya selalu berujung gol. . Rekor dan statistik apik tersebut membuat Piatek kini jadi harapan terbaik bagi Milan untuk terus mempertahankan posisi di empat besar Serie A hingga akhir musim. . #piatek #milan #acmilan #seriea

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Feb 16, 2019 at 10:12pm PST