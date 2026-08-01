Gennaro Gattuso bereaksi atas pengusiran Kenneth Taylor: "Siapa pun yang mengenal saya, tahu bahwa..."

Gennaro Gattuso kepada Corriere dello Sport menengok kembali insiden kecil yang terjadi pekan ini saat latihan dengan Kenneth Taylor. Ia melakukannya setelah kemenangan uji coba 6-3 atas Avellino, di mana Taylor mencetak gol sebagai pemain pengganti.

Gambar-gambar mencolok muncul pada Kamis di Radio Laziale, yang memperlihatkan bagaimana Gattuso yang berteriak dan memberi gestur keras mengusir Taylor dari lapangan latihan. Agen Guido Albers sebelumnya sudah menyatakan bahwa itu hanya ‘badai dalam segelas air’, dan memang demikian adanya.

Pada Sabtu, Taylor masuk ke lapangan pada babak kedua melawan Avellino, dan setelah sebuah kesalahan di lini belakang lawan, ia langsung bertanggung jawab atas gol ke-6 yang membuat skor menjadi 6-3. Jadi, itu menjadi jawaban sempurna atas sepekan yang penuh gejolak.

Setelah laga usai, Gattuso menanggapi momen yang banyak dibicarakan itu. “Siapa pun yang mengenal saya tahu bagaimana cara saya berpikir dan seperti apa gaya saya. Bagi saya, urusan itu selesai setelah tiga puluh menit, dan itu juga bisa Anda lihat sore ini. Memang seperti itulah saya.”

“Mentalitas seperti itu yang harus kami miliki di sini,” katanya bahkan dengan nada positif. “Kami puas dengan hari ini, hanya saja fakta bahwa kami tidak kehilangan pemain karena cedera serius berarti kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Itu sebuah keuntungan.”

Bagi Lazio, musim baru akan dimulai pada 16 Agustus dengan pertandingan Coppa Italia melawan Mantova. Sepekan kemudian, pertandingan liga pertama melawan Bologna sudah menanti.

Lazio merekrut Taylor pada Januari dari Ajax dengan nilai nyaris 17 juta euro. Dalam enam bulan pertamanya di Italia, ia mencatatkan 21 penampilan, dengan 3 gol dan 2 assist. Taylor masih terikat kontrak di Roma hingga pertengahan 2030.