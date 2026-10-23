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Kapten Manchester United Bruno Fernandes menjadi pesepakbola Liga Primer terbaru yang rumahnya menjadi sasaran pencuri saat ia tengah menjalani tugas di kompetisi Eropa. Tiga penyusup bertopeng membobol rumah gelandang Portugal itu di Cheshire, yang bernilai £4 juta, saat pertandingan Liga Champions melawan Como di Italia utara berlangsung pada Rabu malam.

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Pencuri bobol rumah kosong di Cheshire

Pencuri mengincar rumah enam kamar tidur milik kapten Manchester United di Nether Alderley sekitar pukul 20.30 pada Rabu saat ia membela klubnya di luar negeri. Menurut The Sun, para pelaku kabur membawa sejumlah barang bernilai tinggi, termasuk perhiasan bermerek, setelah masuk secara paksa.

Untungnya, the Daily Mail melaporkan bahwa keluarga pemain berusia 32 tahun itu sedang tidak berada di rumah saat pembobolan terjadi.

Tetangga yang waspada menghubungi polisi

Getty Images

Rumah mewah itu berada di kawasan elite 'Golden Triangle' di Cheshire, lingkungan tempat tinggal yang populer di kalangan pemain kasta tertinggi. Petugas polisi terlihat dalam foto tengah melakukan penyelidikan di sana pada Kamis pagi.

Pembobolan itu terjadi pada malam yang sama ketika sang pengatur serangan bermain selama 67 menit dalam kekalahan telak timnya 4-1 dari Como, sebelum manajer Michael Carrick menggantinya dengan Joshua Zirkzee.

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Para tetangga menghubungi polisi setelah melihat tiga 'pria tak dikenal' di taman belakang, tetapi kelompok itu kabur sebelum polisi tiba 10 menit kemudian. Saat mengonfirmasi bahwa penyelidikan menyeluruh atas pembobolan tersebut sedang berlangsung, juru bicara Kepolisian Cheshire menyatakan: "Sekitar pukul 20.30 pada Rabu, 21 Oktober, polisi menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan di sebuah alamat di kawasan Alderley Park, Nether Alderley.

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"Pelapor menyebut ada tiga pria tak dikenal di taman belakang rumah tetangga. Petugas mendatangi lokasi dan saat tiba, para tersangka sudah tidak terlihat. Namun, petugas mendapati bahwa telah terjadi pembobolan di alamat tersebut dan sejumlah barang telah dicuri."

Detektif meminta saksi setempat memberi keterangan

Pembobolan pada Rabu itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian perampokan yang menyasar pesepakbola yang tinggal di wilayah barat laut Inggris dan menjadi sorotan luas. Rekan setim Fernandes di tim nasional sekaligus bek Manchester City, Ruben Dias, mengalami pembobolan rumahnya di Alderley Edge pada Januari lalu, sementara Jack Grealish, Raheem Sterling dan Riyad Mahrez juga mengalami kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

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Detektif Inspektur David Jarvis meminta warga setempat menyampaikan informasi apa pun yang dapat membantu petugas melacak para pelaku. Ia menambahkan: "Penyelidikan ini masih dalam tahap awal, dan kami berkomitmen melakukan segala yang kami bisa untuk melacak orang-orang yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari penyelidikan, kami ingin mendengar keterangan dari siapa pun yang berada di sekitar lokasi pada saat itu dan merasa mungkin telah melihat sesuatu yang mencurigakan."

Pihak klub memberikan dukungan penuh

Getty Images

Para petinggi klub di Old Trafford saat ini memberikan dukungan kepada kapten mereka dan meminta agar privasi sang pemain serta keluarganya dihormati selama masa yang sulit ini. Kejadian di luar lapangan tersebut menambah berat pekan yang sulit bagi pemain tim nasional Portugal itu, sementara skuad Carrick berusaha bangkit setelah tujuh pertandingan tanpa kemenangan. Manchester United dijadwalkan kembali berlaga di Liga Primer dengan menjamu Bournemouth pada Minggu sore.