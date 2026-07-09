Para pendukung tim nasional Maroko mengikuti jejak rekan-rekan mereka dari Meksiko, beberapa jam sebelum menghadapi tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis hari ini, Kamis, di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia.

Tepat sekitar 24 jam sebelum pertandingan, para pendukung Maroko menggunakan taktik cerdik untuk mengganggu para pemain timnas Prancis di tempat penginapan mereka saat ini di Boston, seperti yang diungkap oleh stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo”.

Tepat pukul sebelas setengah malam kemarin, Rabu, para pendukung Maroko meledakkan kembang api yang sangat berisik di sekitar hotel yang ditempati timnas Prancis, sebelum kemudian mendekati lokasi tersebut.

Para pendukung tersebut menimbulkan kebisingan yang sangat keras, baik di hotel tempat timnas Prancis menginap maupun di gedung-gedung sekitarnya, melalui klakson mobil, nyanyian, dan suara tabuhan drum.

Petugas keamanan yang bertanggung jawab atas rombongan timnas Prancis berusaha menengahi untuk menyelesaikan situasi secara damai, dan Mohamed Sanhaji, petugas keamanan yang bertanggung jawab atas “Les Bleus”, berhasil meyakinkan para pendukung untuk pergi dengan tenang.

Perlu dicatat bahwa para pendukung timnas Meksiko terus melakukan tindakan serupa selama Piala Dunia kali ini, khususnya sebelum pertandingan melawan Ekuador di babak 32 besar, sebelum kejadian serupa terulang kembali menjelang pertandingan melawan Inggris di babak perempat final.