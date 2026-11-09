Gencatan senjata gagal: Alvarez kalah dalam taruhan rekonsiliasi melawan Barcelona

Penyerang Argentina, Julian Alvarez, berada hanya satu langkah dari memperoleh pengampunan suporter Atletico Madrid.

Tak ada panggung yang lebih baik ketimbang lawatan ke Barcelona bagi Alvarez untuk menutup secara tuntas halaman kontroversi yang menyelimutinya pada musim panas lalu, serta memulihkan sepenuhnya kepercayaan suporter yang telah melewati sejumlah perselisihan bersamanya.

Indikator-indikator positif yang muncul dalam beberapa pekan terakhir, bersamaan dengan gol-golnya, telah memunculkan optimisme.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa rekonsiliasi berjalan baik, setelah Alvarez memulihkan reputasinya di mata suporter timnya, usai kehilangan sebagian besar kepercayaan mereka. Namun, ketika kesempatan untuk mengambil langkah penentu datang menghampirinya, ia kembali gagal.

Tak ada rekonsiliasi yang terjadi, dan Julian Alvarez pun kembali ke titik awal. Ia menyia-nyiakan dua peluang yang sangat jelas, terutama yang pertama, kembali mendengar sorakan cemooh, dan menyadari bahwa segala reputasi yang telah ia bangun di mata suporter bisa menguap dalam satu malam saja.

Apa yang berkecamuk dalam benaknya ketika ia melaju ke arah Joan Garcia? Mungkin banyak sekali pikiran yang muncul. Momen itu, yang datang tiba-tiba dan sangat jelas, terjadi pada menit keenam pertandingan. Saat itu adalah momen yang sempurna baginya, sebab seluruh lapangan terbuka di hadapannya, dan tak ada yang memisahkannya dari gawang selain Joan Garcia, untuk menebus kesalahan-kesalahannya dan melupakan musim panas yang penuh badai, yang menyaksikan tindakannya yang kontroversial serta pernyataan terbukanya mengenai keinginannya untuk hengkang ke Barcelona.

Hilangnya kepercayaan diri

Mungkin tekanan akibat kebutuhannya untuk mencetak gol dan menebus kesalahan-kesalahannya terlampau besar. Ia terlalu banyak ragu, lebih dari seharusnya, hingga momen itu lepas dari genggamannya. Dan ketika ia berusaha melewati kiper, Joan Garcia sebenarnya sudah mendekat kepadanya, hingga akhirnya berhasil merebut bola darinya. Kiper Barcelona itu juga layak mendapat pujian, setelah melakukan intervensi luar biasa yang patut diapresiasi.

Alvarez menyia-nyiakan peluang itu, tetapi ia tak menyerah. Hanya 4 menit kemudian, ia menebus kegagalannya dengan menciptakan sebuah gol indah untuk rekannya, Giuliano Simeone, yang mencetak gol keunggulan 1-0. Itu adalah umpan matang kepada rekan senegaranya, yang melaluinya Julian Alvarez membuktikan bahwa ia tetap hadir dalam atmosfer pertandingan meskipun telah melakukan kesalahan.

Dan mungkin karena takdir, Julian Alvarez kembali mendapat peluang baru untuk menebus kegagalannya. Namun, kali ini ia lebih jauh dari gawang. Dengan Joan Garcia yang sedikit maju dari garis gawangnya dan para bek yang mendekat, ia memilih mengejutkan mereka dengan tembakan cungkil melewati kepala sang kiper.

Idenya sangat brilian, tetapi eksekusinya tidak berada pada level yang diharapkan, sebab bola melambung jauh di atas mistar. Demi keadilan bagi Julian, harus dikatakan bahwa eksekusi upaya ini sama sekali tidak mudah.

Ia menyia-nyiakan dua peluang jelas di hadapan Barcelona, dan kembali mendengar sorakan cemooh dari suporter yang mulai kehilangan kesabaran.

Upaya itu sudah cukup untuk menghabiskan kesabaran tribun, yang tak lagi bersedia memakluminya lebih jauh. Peluang baru yang terbuang itu menyulut ledakan amarah suporter di Stadion Metropolitano, dan sorakan cemooh pun kembali bergema dengan kencang.

Kedua momen itu mengungkap indikator yang jelas akan hilangnya kepercayaan diri: keraguan, kurangnya akurasi, dan yang terpenting hilangnya keberanian yang selama ini menjadi ciri khas Julian, yang tampaknya kini tak lagi ia miliki.

Simeone terus mendukungnya

Faktanya, pelatih Diego Simeone tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Julian Alvarez dan memutuskan untuk tidak menggantinya. Masuknya Alexander Sorloth membuat pemain Argentina itu bergeser ke sisi kiri, tetapi pada saat itu, tak banyak lagi yang bisa diubah. Barcelona memang lebih kuat ketimbang Atletico, yang menutup pekannya dengan dua kekalahan menyakitkan.

Simeone terus menaruh kepercayaan pada sang Laba-laba, sebab ia terus mendukungnya dari pinggir lapangan dan tak menariknya keluar dari lapangan.

Terlepas dari segalanya, Simeone tak berhenti memberikan dukungannya. Ia berulang kali menyemangatinya dari pinggir lapangan, merayakan upaya-upayanya, dan memperbarui dukungannya kepadanya secara terbuka dalam konferensi pers, dengan berkata, "Kami sangat mencintainya, dan kami membutuhkannya. Kami membutuhkan versi terbaik dari Julian Alvarez, dan kami akan bekerja bersamanya."

Permintaan maaf saja tidak cukup

Tampak pula bahwa permintaan maaf terbukanya telah ditelan kelupaan, meskipun ia telah menyampaikannya seusai mencetak gol pertamanya di Stadion Metropolitano, dalam pertandingan melawan Deportivo La Coruna.

Julian saat itu berkata, "Saya ingin meminta maaf kepada suporter kami atas kata-kata saya selama Piala Dunia. Itu adalah sebuah kesalahan, baik dari segi cara menyampaikannya maupun waktunya. Dan yang lebih penting, saya memahami kemarahan suporter. Seandainya saya seorang suporter, saya pun akan marah, terutama mengingat cara mereka mendukung saya. Mereka sangat murah hati kepada saya, dan saya sangat menghargainya. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim, karena rekan-rekan saya mendukung saya sepanjang periode ini."

Julian Alvarez telah mengakhiri puasa golnya melawan Stuttgart, dan setelah gol penentunya ke gawang tim yang datang dari La Coruna, suporter Atletico yang berbalut merah-putih membalasnya dengan tepuk tangan menggemuruh dan sambutan hangat yang besar.

Tampaknya luka itu mulai sembuh, dan pemain Argentina tersebut berhasil memulihkan sebagian besar cinta suporter yang telah ia hilangkan. Namun, pertandingan melawan Barcelona tadi malam mengungkap bahwa jalan menuju rekonsiliasi tidak semulus yang terlihat.