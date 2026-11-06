Dampak dari pernyataan kontroversial Kylian Mbappe mengenai mendiang pemimpin China, Mao Zedong, belum juga berakhir, meski sudah berlalu beberapa waktu sejak insiden itu terjadi. Sementara sang bintang Prancis terus bersinar dengan seragam Real Madrid, gema krisis tersebut masih terus bergaung di China, di tengah berbagai manuver diplomatik dan olahraga untuk meredam perselisihan serta menyelamatkan hubungan dagang antara Beijing dengan klub kerajaan itu dan Liga Spanyol.

Di atas lapangan, tampaknya kontroversi ini tidak terlalu memengaruhi Mbappe, yang terus tampil gemilang dan mencetak dua gol ke gawang Racing Santander maupun AEK Athena, seakan ia tidak pernah menjadi bagian dari krisis yang menimbulkan kehebohan luas di China.

Namun di balik layar, gambarannya tampak sama sekali berbeda. Liga Spanyol mendapati dirinya dalam posisi sulit setelah keputusan televisi resmi China (CCTV) untuk menangguhkan siaran pertandingan kompetisi tersebut, hal yang mendorong para pejabat "La Liga" untuk bergerak cepat guna melindungi kemitraan dagang mereka dengan pasar China.

Bahaya krisis ini terletak pada besarnya nilai ekonomi dari hak siar internasional Liga Spanyol, yang mencapai sekitar 900 juta euro per tahun, selain pentingnya basis penggemar China bagi Real Madrid, yang memiliki basis pendukung diperkirakan sekitar 97 juta suporter di sana.

Klub kerajaan itu pun tidak menunda-nunda untuk merilis pernyataan permintaan maaf, dalam upaya meredam kemarahan China, terutama setelah Mbappe menjadi sasaran kritik, bahkan sampai akun-akunnya diblokir di platform media sosial lokal. Hal ini berarti bahwa pemulihan popularitas sang bintang Prancis di pasar China mungkin membutuhkan waktu yang lama.

China masih marah

Meski ketegangan masih berlanjut, muncul indikasi bahwa krisis bergerak menuju peredaan, setelah Duta Besar China untuk Spanyol, Yao Jing, mengungkapkan adanya kontak dengan Liga Spanyol dan Real Madrid, bersama pihak-pihak lain, dalam pernyataan yang ia sampaikan kepada kantor berita Spanyol di sela-sela Forum Salamanca.

Sang Duta Besar mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Tidak ada negosiasi, melainkan pertukaran pandangan yang didasari pemahaman bersama. Insiden yang disayangkan ini telah menimbulkan kekecewaan luas di China, yang kini harus menerima keadaan yang ada."

Diplomat China itu menyatakan keyakinannya bahwa krisis ini dapat dilalui melalui dialog yang berlandaskan saling menghormati, sebagaimana dikutip kantor berita Spanyol tersebut.

Namun Shi Tianyu, pejabat di Kedutaan Besar China di Spanyol, memperingatkan bahwa penyelesaian perselisihan ini tidak akan terjadi dengan cepat, seraya menegaskan bahwa hal tersebut membutuhkan waktu agar rakyat China dapat memahami apa yang telah terjadi.

Ia menambahkan: "Hal ini membutuhkan waktu; rakyat China membutuhkan waktu untuk memahami semua ini. Ini adalah isu yang rumit bagi mereka, dan Real Madrid adalah klub yang menikmati popularitas luar biasa serta basis penggemar yang besar di China."

Di antara upaya peredaan dan berlanjutnya kemarahan publik, pertanyaan terpenting tetap ada: akankah popularitas Real Madrid yang begitu besar di China berhasil melampaui pernyataan Mbappe, atau justru krisis ini akan meninggalkan dampak jangka panjang pada hubungan klub dengan para penggemarnya di pasar Asia?