"Gen Barca" hadir dengan kuat: klub-klub La Liga bersenjatakan mantan pemain Barcelona dan Real Madrid pun bukan pengecualian

Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap sebuah peristiwa besar di Liga Spanyol, yang menegaskan tingginya kualitas sektor pemain muda di Barca.

Barcelona memuncaki klasemen Liga Spanyol "LaLiga", dengan selisih 5 poin atas Atletico Madrid, meraih tujuh kemenangan beruntun dan awal bersejarah dalam catatan gol.

Penampilan istimewa ini menjadi bukti kerja luar biasa yang dilakukan Hansi Flick, sang pelatih, serta komitmen seluruh pemain tim.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa bermain untuk Barcelona bukanlah hal yang mudah, dan tidak semua pemain mampu sukses sebagai pemain di barisan Blaugrana, sebagaimana terlihat jelas musim panas ini dengan kepergian banyak pemain muda akademi.

Kepergian dari Barcelona membuka peluang bagi tim-tim lain untuk menarik para talenta, dan Liga Spanyol menyaksikan peningkatan signifikan dalam perekrutan pemain yang pernah bermain untuk Barcelona, baik dari tim junior maupun tim utama.

Secara keseluruhan, 35 pemain pernah mengenakan seragam Barcelona dan kini bermain di tim lain, dan Racing Santander serta Elche adalah satu-satunya tim yang tidak memiliki pemain yang pernah bermain untuk klub Catalan tersebut.

Deportivo La Coruña

Terdiri dari: Aubameyang, Casado, Adama, Adria Altimira, Arnau Comas, dan Luismi Cruz.

Deportivo adalah tim yang paling banyak menampung pemain yang pernah mengenakan seragam Barcelona di Liga Spanyol, dengan enam pemain.

Casado bermain dengan status pinjaman hingga akhir musim, sementara Aubameyang dan Adama Traore bergabung musim panas ini.

Adapun Adria Altimira dan Arnau Comas menghabiskan beberapa tahun di barisan tim junior, sedangkan Luismi Cruz bermain pada musim 2022/23 dengan status pinjaman ke Barcelona Atletic.

Real Betis

Terdiri dari: Bartra, Bellerin, Abde Ezzalzouli, dan Junior.

Real Betis memiliki empat pemain yang pernah bermain di Barcelona. Menariknya, semuanya pernah bermain bersama tim utama pada suatu masa, tetapi jalur karier mereka sangat berbeda.

Bartra meniti karier di barisan pemain muda dan langsung naik ke tim utama, sementara Bellerin pergi sebagai pemain muda lalu kembali sebagai pemain profesional, Abde bergabung ke Athletic Bilbao lalu naik ke tim utama, sedangkan Junior bergabung ke tim utama pada tahun 2019.

Celta Vigo

Terdiri dari: Ilaix, Gudelj, Marcos Alonso, dan Alvaro Nunez

Celta Vigo adalah klub lain di Liga Spanyol yang memiliki empat mantan pemain Barcelona di barisannya.

Ilaix Moriba meniti karier di akademi pemain muda dan mencapai tim utama di bawah kepemimpinan Koeman, sementara Gudelj menghabiskan satu tahun antara tim cadangan dan tim utama, Marcos Alonso bermain antara tahun 2022 dan 2024, dan Alvaro Nunez bermain dengan status pinjaman di Barcelona Atletic selama musim 2023/24.

Rayo Vallecano

Terdiri dari: Balliu, Pelayo, dan Dani Cardenas

Adapun tim Rayo Vallecano memiliki tiga pemain yang merupakan lulusan akademi pemain muda Barcelona.

Masa Ivan Balliu dan Pelayo Fernandez di sana lebih membekas dalam ingatan, di mana keduanya mencapai tim cadangan, sedangkan penjaga gawang Dani Cardenas berada di sana sejak kecil sebelum pindah ke Gabala pada tahun 2008.

Valencia

Terdiri dari: Iker Cordoba, Arnau Martinez, dan Sergi Canos

Valencia adalah tim lain di Liga Spanyol yang memiliki tiga mantan pemain akademi muda Barcelona. Mereka adalah Iker Cordoba, yang bermain hingga level tim junior, Arnau Martinez, yang berada dalam akademi muda hingga tahun 2016, dan Sergi Canos, yang pindah ke Liverpool setelah masa bermainnya sebagai pemain muda berakhir.

Real Sociedad

Terdiri dari: Hector Fort dan Kubo

Real Sociedad merekrut bek Hector Fort musim panas ini, dan sudah memiliki pemain Jepang Take Kubo, salah satu lulusan akademi Barcelona yang terpaksa meninggalkan La Masia pada tahun 2015 akibat larangan FIFA.

Deportivo Alaves

Terdiri dari: Aleña dan Denis Suarez

Deportivo Alaves juga memiliki dua pemain yang pernah bermain di Barcelona, yaitu Carles Aleña dan Denis Suarez.

Aleña meniti karier di barisan pemain muda hingga mencapai tim utama, sementara Suarez bergabung ke tim cadangan dengan datang dari Manchester City, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup dengan tim utama.

Espanyol

Terdiri dari: Puado dan Roberto

Espanyol adalah tim ketiga yang memiliki mantan pemain Barcelona di barisannya. Kapten Javi Puado bermain untuk Barcelona di kategori usia muda, sedangkan penyerang Roberto, yang baru-baru ini dipanggil ke timnas Spanyol, menghabiskan satu tahun dengan status pinjaman dari Malaga ke Barcelona Atletic.





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Real Madrid

Real Madrid musim ini memiliki seorang pemain yang punya sejarah dengan Barcelona, yaitu Marc Cucurella.

Bek kiri tersebut menghabiskan beberapa tahun di barisan pemain muda Barcelona, tetapi ia tidak pernah tampil secara resmi bersama tim utama.

Atletico Madrid

Grimaldo, bek kiri pada masa itu, adalah pemain termuda yang melakukan debut dalam sejarah tim cadangan di divisi dua, di mana usianya saat itu hanya 15 tahun dan 349 hari, tetapi ia pindah ke Benfica pada Januari 2016.

Athletic Bilbao

Di Athletic Bilbao juga terdapat pemain yang pernah bermain untuk Barcelona pada masa mudanya, dan yang kita bicarakan di sini adalah Robert Navarro, yang bergabung dari Osasuna pada tahun 2013 dan menghabiskan lima tahun mengenakan seragam Barcelona, hingga Monaco membujuknya untuk pergi.

Villarreal

Ilias Akhomach, satu-satunya pemain yang pernah bermain untuk Barcelona di Villarreal, melakukan debutnya bersama tim utama Barcelona.

Setelah dua periode dan lebih dari satu dekade di akademi pemain muda, sayap tersebut tampil untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Xavi, kemudian bergabung ke "Kapal Selam Kuning" dengan transfer bebas pada tahun 2023.

Sevilla

Peque Fernandez bermain di Sevilla, setelah menjalani dua periode di kategori usia muda, dan pada tahun 2022 ia pindah ke Racing setelah tampil gemilang di Barcelona Atletic.

Osasuna

Masa Raul Moro, pemain Osasuna, di Barcelona juga tidak istimewa. Ia bermain bersama tim junior, pada musim 2018/19 sebelum pindah ke Lazio.

Levante

Oriol Rey, gelandang Levante, memiliki sejarah yang lebih panjang di Barcelona. Ia meniti karier di hampir seluruh kategori usia muda klub hingga mencapai tim junior utama, pada tahun 2017, dan saat itulah ia pergi untuk bergabung ke tim cadangan Leeds United.

Malaga

Adam Aznou, bek kiri yang tinggal di Rocafonda dan sahabat dekat Lamine Yamal, bermain untuk klub Malaga dengan status pinjaman dari Everton. Ia menghabiskan tiga tahun di akademi pemain muda Barcelona sebelum pindah ke Bayern Munich pada tahun 2022.

Getafe

Kiko Femenia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut bersama tim utama. Ia bergabung ke Barcelona Atletic pada tahun 2011 sebagai pemain yang sangat menjanjikan, dan terpilih dalam skuad tim di Liga Champions Eropa di bawah kepemimpinan Guardiola, tetapi ia pergi dua tahun kemudian ke Real Madrid Castilla tanpa meninggalkan jejak yang berarti.