Gempuran di bursa transfer... Apakah Tony akan pindah ke Manchester United?

Nama penyerang Inggris Ivan Toney, bintang Al-Ahli Saudi, kembali menjadi sorotan Manchester United selama bursa transfer musim panas ini, seiring upaya klub Inggris tersebut untuk memperkuat lini serangnya dalam persiapan menghadapi musim baru. Namun, penyelesaian transfer ini menghadapi beberapa kendala yang mungkin membuat sang pemain tetap bertahan di Liga Roshen.

Menurut laporan situs “GiveMeSport”, Manchester United memasukkan Tony ke dalam daftar penyerang yang disukai oleh jajaran pelatih, terutama setelah penampilan gemilangnya bersama Al-Ahli sejak pindah ke Liga Saudi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa gaji Tony yang tinggi di Al-Ahli menjadi salah satu hambatan utama bagi kepindahannya ke Stadion “Old Trafford”, karena penyerang asal Inggris ini menerima kontrak finansial yang sangat besar, yang mungkin menyulitkan Manchester United untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan struktur gaji di dalam klub.

Laporan tersebut juga menambahkan bahwa sang pemain saat ini tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Liga Saudi, meskipun ada laporan yang mengaitkannya dengan kembalinya ke Liga Premier Inggris, karena ia merasa nyaman di Al-Ahli setelah musim pertamanya bersama tim tersebut.

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Al-Ahli belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan melepas penyerang asal Inggris tersebut, karena hingga saat ini belum jelas nilai yang mungkin diminta klub untuk menyetujui penjualan pemain tersebut, atau apakah manajemen akan mempertimbangkan untuk melepasnya, terutama karena ia masih terikat kontrak selama dua tahun.

Tony dianggap sebagai salah satu pemain kunci tim, setelah memainkan peran penting dalam hasil yang diraih Al-Ahly musim lalu, sehingga gagasan kepergiannya menjadi bahan pertimbangan yang cermat di dalam klub.

Musim yang Luar Biasa Bersama Al-Ahly

Penyerang berusia 30 tahun ini menampilkan performa menawan bersama Al-Ahly, setelah mencetak 32 gol dalam 32 pertandingan di Liga Roshen, sehingga membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terkemuka di kompetisi tersebut sejak bergabung dengan tim dari Brentford, Inggris.

Al-Ahly merekrut Tony pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 40 juta poundsterling, setelah masa-masa suksesnya bersama Brentford, di mana ia mencetak 36 gol dalam 83 pertandingan di Liga Premier Inggris, yang menarik perhatian klub-klub besar Eropa.

United Mencari Penyerang Baru

Ketertarikan Manchester United terhadap Ivan Tony muncul di tengah ketidakpastian seputar masa depan penyerang asal Belanda, Joshua Zirkzee, yang tidak memberikan kontribusi yang diharapkan selama musim lalu, sehingga klub mulai mencari penyerang yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin lini depan.

Meskipun ada minat yang jelas dari pihak “Setan Merah”, indikasi saat ini menunjukkan bahwa Tony kemungkinan besar akan tetap bersama Al-Ahli, mengingat sang pemain bersikeras untuk bertahan, dan tidak adanya keinginan yang diungkapkan secara terbuka dari klub Saudi tersebut untuk melepas salah satu bintang utamanya sebelum dimulainya musim baru.