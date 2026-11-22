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Timnas Arab Saudi U-17 meraih kemenangan bersejarah 1-0 atas Prancis dalam salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia U-17 "Qatar 2026". Arab Saudi mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya dan mengembalikan persaingan di Grup D ke titik awal setelah berhasil menumbangkan salah satu unggulan utama dalam perebutan gelar juara.

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Kemenangan Arab Saudi itu diraih pada Minggu malam di lapangan Aspire Academy dalam laga kedua fase grup. Hasil ini menebus kekalahan dramatis Arab Saudi dari Uruguay pada laga pembuka sekaligus memanaskan perebutan dua tiket ke babak berikutnya.

Arab Saudi harus menunggu hingga menit ke-73 untuk mengubah upaya mereka menjadi gol berharga. Gol tersebut dicetak Shaman Al-Qahtani, yang memberikan kemenangan luar biasa bagi negaranya atas Prancis.

Gol itu lahir dari serangan terorganisasi yang dimotori Zaid Al-Buri dari sisi kiri. Ia menggiring bola, menusuk ke dalam, lalu melepaskan umpan terobosan apik kepada rekannya, Shaman Al-Qahtani, yang tanpa ragu melepaskan tembakan kaki kanan dan menceploskan bola ke gawang, disambut kegembiraan besar kubu Arab Saudi.

Gol tersebut menjadi ganjaran atas penampilan apik Arab Saudi sepanjang laga. Para pemainnya menunjukkan kedisiplinan taktik yang jelas, mampu meredam tekanan Prancis, serta memanfaatkan peluang menentukan yang datang di babak kedua.

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Al-Hanfoush Percayakan Laga kepada Pemain Inti

Ahmed Al-Hanfoush, pelatih kepala timnas Arab Saudi U-17, menurunkan susunan pemain dengan Abdullah Al-Mas di bawah mistar, dilindungi Abdulrahman Al-Mami, Nawaf Al-Huwairi, Saif Al-Qarih, dan Marwan Al-Yami.

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Di lini tengah, pelatih asal Arab Saudi itu mengandalkan Abdullah Al-Batli, Shaman Al-Qahtani, Yahya Tariq, dan Abdullah Al-Dosari, sementara Ammar Mimani dan Faris Bushaqra dipercaya memimpin lini depan.

Al-Hanfoush menyimpan sejumlah kartu penting di bangku cadangan, terutama Zaid Al-Buri, pemberi assist gol kemenangan, dan Jawad Al-Hashem, ditambah Musaed Al-Shammari, Abdullah Al-Nakhli, Nayef Al-Qahtani, Sultan bin Mahri, Tamim Siraj, Hamad Al-Shammari, Yahya Saeed, dan Hamed Adam.

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Kontribusi Al-Buri sangat berpengaruh. Ia langsung membuat perbedaan begitu mendapat kesempatan, sekaligus menegaskan pentingnya opsi serangan yang dimiliki pelatih Arab Saudi tersebut.

Arab Saudi Belajar dari Pelajaran Kontra Uruguay

Tugas Arab Saudi di laga kedua tidaklah mudah, terutama setelah mengawali perjalanan dengan kekalahan menyakitkan 2-3 dari Uruguay dalam laga yang diwarnai jalannya pertandingan yang naik-turun secara dramatis.

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Arab Saudi sempat dua kali unggul dalam laga tersebut berkat dua gol penalti Faris Bushaqra, tetapi gagal mempertahankan keunggulan dan pulang tanpa poin, meski para pemainnya tampil cukup baik dalam menyerang.

Di sisi lain, Prancis memasuki laga dengan moral tinggi setelah membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Haiti, di mana winger Luan Merifield bersinar dengan mencetak dua gol.

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Namun, Arab Saudi berhasil membenahi kesalahan di lini belakang yang terlihat saat melawan Uruguay. Mereka tampil lebih seimbang tanpa kehilangan ketajaman di lini depan, sehingga mampu meraih kemenangan berharga atas lawan yang memiliki potensi besar dan ambisi tinggi di turnamen ini.

Persaingan Memanas di Grup D

Arab Saudi kini mengoleksi 3 poin, sama dengan Prancis yang berada di posisi kedua karena unggul selisih gol. Uruguay memimpin klasemen dengan 3 poin jelang laga melawan Haiti pada Minggu malam, sedangkan Haiti terpuruk di dasar grup tanpa poin.

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Kemenangan ini membawa Arab Saudi kembali ke jantung persaingan setelah sebelumnya dituntut bangkit usai kekalahan di laga pembuka. Laga terakhir pun akan menjadi penentu dalam memetakan tim-tim yang lolos dari Grup D.

Arab Saudi tampil di Piala Dunia U-17 untuk kelima kalinya sepanjang sejarah, dalam edisi kali ini yang digelar di Qatar hingga 13 Desember mendatang. Di grupnya, Arab Saudi bersaing dengan Prancis, Uruguay, dan Haiti.

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Arab Saudi memiliki catatan sejarah istimewa di turnamen ini, dengan pencapaian terbaik berupa gelar juara Piala Dunia U-17 pada 1989. Gelar tersebut tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Arab Saudi dan memberi motivasi tambahan bagi generasi saat ini untuk mencatatkan penampilan yang luar biasa.