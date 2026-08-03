Dalam perkembangan mengejutkan yang mencerminkan meningkatnya krisis di sekitar Presiden Federasi Sepakbola Internasional, Presiden Prancis Emmanuel Macron turun tangan secara langsung dalam persoalan ini, dengan melakukan kontak langsung bersama Gianni Infantino untuk menyampaikan penolakannya secara terbuka terhadap proyek pembukaan hak komersial Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkapkan bahwa Macron menyatakan dalam percakapan tersebut penolakannya secara tegas terhadap reformasi kontroversial ini, yang memicu protes berskala luas di dalam badan-badan pengelola sepakbola dunia, dan pada akhirnya mendorong Infantino untuk menarik kembali rencananya.

Presiden Prancis itu tidak hanya menghubungi Infantino, tetapi juga menjalin komunikasi dengan Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika, Patrice Motsepe, untuk menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap yang dibela oleh Federasi Sepakbola Eropa "UEFA" dan presidennya Aleksander Ceferin, yang keduanya memimpin kampanye penolakan terhadap proyek tersebut.

Sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah Prancis menegaskan kepada surat kabar olahraga itu bahwa "presiden republik terlibat secara aktif dalam persoalan ini, sebagaimana ia juga menentang keras proyek Liga Super Eropa, yang secara khusus mempertanyakan prinsip solidaritas dan meritokrasi olahraga".

Intervensi langsung Macron menjadi indikasi besarnya kekhawatiran Eropa terhadap upaya privatisasi sepakbola dunia, di saat FIFA menghadapi kritik yang semakin meningkat terkait transparansi keputusan dan arah komersialnya.

Proyek "FIFA Forward Enterprise" bertujuan menjual sebagian dari hak komersial Piala Dunia kepada sebuah dana investasi swasta, dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan akan menghasilkan miliaran dolar, tetapi menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kendali atas turnamen sepakbola terpenting di dunia.

Sikap Macron ini selaras dengan penolakannya sebelumnya terhadap proyek Liga Super Eropa pada 2021, yang runtuh beberapa hari setelah diluncurkan akibat tekanan besar dari suporter dan politik, di mana proyek itu dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip keadilan dan daya saing dalam sepakbola Eropa.

Perkembangan-perkembangan ini menempatkan Infantino dalam posisi sulit, terutama dengan meningkatnya suara-suara yang menuntut reformasi mendasar dalam pengelolaan FIFA, serta peninjauan kembali terhadap arah komersial yang ia anut sejak menjabat sebagai presiden organisasi internasional tersebut.