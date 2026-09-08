Gempa mengejutkan: Bintang Timnas Maroko: Saya tak akan bermain lagi untuk Maroko selama ada Wahbi

Salah satu bintang besar timnas Maroko membuat kejutan besar, ketika pada hari Selasa ini ia mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun sementara dari mengenakan seragam Maroko.

Dalam sebuah pesan panjang melalui akun resminya di platform Instagram, bintang Ajax Amsterdam, Sofyan Amrabat, menulis bahwa ia tidak akan bermain untuk timnas Maroko selama pelatih kepala saat ini, Mohamed Ouahbi, masih menjabat.

Pemain itu menggambarkan mengenakan seragam Maroko sebagai "kehormatan terbesar" dalam perjalanan kariernya di sepak bola, seraya mengingatkan bahwa panggilan pertamanya datang 12 tahun lalu, dan bahwa ia telah memberikan segala yang ia miliki demi negaranya dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat. Ia menjelaskan: "Cinta saya kepada Maroko dan segala hal yang direpresentasikan tim ini bagi saya tidak akan pernah berubah."

Amrabat menegaskan bahwa keputusan itu tidaklah mudah, tetapi "saya merasa tidak mampu melanjutkan mengenakan seragam kebangsaan di bawah kepemimpinan pelatih saat ini, Mohamed Ouahbi", seraya menegaskan: "Oleh karena itu, saya akan membuat diri saya tidak tersedia untuk dipilih dan dipanggil ke timnas selama ia (Ouahbi) masih berada di posisinya."

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Gelandang itu enggan mengungkapkan alasan-alasan langsung yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut, dan berkata: "Demi menghormati timnas dan semua pihak yang terkait, saya lebih memilih merahasiakan alasan-alasan yang membawa pada keputusan ini."

Karena khawatir keputusannya ditafsirkan secara berbeda, ia berkata: "Saya ingin memperjelas, saya tidak memutuskan pensiun dari sepak bola internasional dan saya tidak akan menutup pintu untuk kembali membela Maroko."









Sofyan Amrabat menutup pernyataan mengejutkannya: "Kepada rekan-rekan dan saudara-saudara saya di timnas serta semua orang yang bekerja, saya doakan segala keberhasilan untuk kalian. Saya akan tetap menjadi pendukung terbesar tim dan mendukung kalian dengan semangat yang sama seperti yang selalu saya tunjukkan di atas lapangan. Terima kasih kepada suporter Maroko atas cinta dan dukungan kalian, baik ketika saya berada di atas lapangan maupun ketika mendukung kalian. Cinta saya kepada negara saya akan tetap seperti sedia kala."

Pernyataan ini muncul beberapa hari sebelum dua pertandingan Maroko dalam kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, melawan Gabon dan Lesotho pada 25 dan 29 bulan ini.