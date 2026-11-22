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Penyerang asal Maroko Yassir Zabiri menjelma salah satu kejutan terbesar LaLiga musim ini. Ia terus tajam bersama Racing Santander dan kini mengoleksi 11 gol dari 13 laga pertamanya di kompetisi tersebut. Catatan itu menempatkan namanya di antara deretan penyerang elite yang meninggalkan jejak luar biasa di awal karier mereka di LaLiga, seperti Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, dan Jude Bellingham.

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Harian "Marca" asal Spanyol melaporkan bahwa penyerang Maroko berusia 21 tahun itu mencatatkan angka yang mencolok sejak musim bergulir. Ia bahkan sudah melampaui target yang dicanangkannya saat diperkenalkan sebagai pemain Racing, yakni mencetak 10 gol, padahal baru menjalani sekitar sepertiga kompetisi musim ini.

Harian tersebut menyebut hanya segelintir bintang yang mampu mencetak gol lebih banyak darinya dalam 13 laga pertama mereka di LaLiga, yaitu Ronaldo Nazario, Romario, dan Robert Lewandowski.

Babak terbaru kecemerlangan Zabiri tersaji saat menghadapi Real Sociedad pada Minggu malam dalam pekan ke-13 LaLiga. Ia membawa Racing Santander meraih kemenangan dramatis 3-2 berkat dua gol beruntun pada menit keenam dan kedelapan, hanya dalam tempo 112 detik. Gol-gol itu memberi timnya dorongan serangan sejak awal yang mengacaukan perhitungan lawan dan turut menentukan hasil salah satu laga terpanas pekan ini.

Pengaruh penyerang Maroko itu tak berhenti pada dua gol tersebut. Ia juga memenangkan penalti yang dieksekusi Canales menjadi gol untuk Racing, setelah terus bergerak di dalam kotak penalti dan menekan lini belakang Real Sociedad.

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Gol pertamanya lahir dari umpan Iker Luque, sementara pada gol kedua ia memanfaatkan kesalahan kiper Remiro dalam mengantisipasi bola. Hal itu menegaskan kemampuannya memanfaatkan peluang dan menghukum kesalahan lawan.

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Usai laga, Zabiri mengungkapkan kegembiraannya atas dua gol yang dicetaknya dan kemenangan atas lawan tangguh, seraya menegaskan ambisinya untuk terus mencetak gol dan melampaui torehannya saat ini. "Saya sangat senang dengan dua gol ini dan dengan kemenangan atas tim besar. Mencetak dua gol dan meraih kemenangan adalah hal yang bagus, dan tentu saja saya akan berusaha mencetak lebih dari 11 gol," ujarnya.

Pernyataannya mencerminkan kepercayaan diri yang telah dimiliki penyerang muda itu, setelah berhasil melampaui target yang ia pasang sebelum memulai perjalanannya bersama klub Spanyol tersebut.

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Senada dengan itu, pelatih Racing Santander José Alberto López memuji performa penyerang Maroko tersebut. Ia menegaskan bahwa nilai Zabiri tidak sebatas mencetak gol, tetapi juga mencakup kerja kerasnya di lapangan, kepatuhannya terhadap instruksi pelatih, kedisiplinan taktiknya, serta kemampuannya membaca jalannya permainan. Ia juga menyanjung pergerakan tanpa bola dan kejeliannya memanfaatkan ruang, seraya menegaskan bahwa kehadirannya memberi rekan-rekannya opsi serangan tambahan dan perannya tidak terbatas pada menuntaskan peluang di depan gawang.

Zabiri bergabung dengan Racing Santander pada Juli lalu dengan status pinjaman dari klub Prancis Stade Rennes, tanpa klausul yang memungkinkan klub Spanyol itu membelinya secara permanen. Namun, penampilan impresifnya dengan cepat menyedot perhatian dan turut mengantarkannya ke timnas Maroko, tempat ia mencetak satu gol selama jeda internasional saat ini.