Rumah administrasi klub Barcelona tengah dilanda kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama setelah mengambil alih kepemimpinan badan eksekutif, direktur umum klub Katalan itu memutuskan untuk hengkang secara mengejutkan, sehingga membuka pintu bagi tahap baru restrukturisasi di dalam kantor Camp Nou.

Surat kabar Spanyol, ARA, menegaskan bahwa Manel del Rio, chief executive klub, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya hanya setelah satu tahun menjabat. Ia berpamitan kepada dewan direksi pada hari Senin lalu, dengan hari Rabu menjadi hari terakhirnya di dalam lingkungan klub.

Del Rio bergabung dengan Barcelona empat tahun lalu, tepatnya pada September 2022, sebagai asisten Maribel Melendez yang saat itu menjabat sebagai direktur umum, setelah kepergian Ferran Reverter yang sebelumnya mengisi posisi sensitif tersebut.

Klub menjelaskan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa keputusan itu diambil atas kesepakatan penuh kedua belah pihak, dan bahwa proses transisi berlangsung dengan sangat mulus tanpa perselisihan apa pun.

Sergio Serrano: Sosok Kuat yang Baru

Setelah kepergian yang mengejutkan ini, Barcelona kini dituntut untuk segera mendistribusikan ulang tanggung jawab. Data menunjukkan bahwa Sergio Serrano, anggota terbaru yang bergabung dengan tim eksekutif dari Banco Sabadell, akan memiliki pengaruh besar pada tahap mendatang dan akan memikul tanggung jawab atas berkas keuangan klub yang rumit.

Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa manajemen Barcelona telah melakukan wawancara dengan banyak kandidat untuk mengisi jabatan direktur umum, tanpa mengabaikan talenta-talenta yang ada di dalam kantor Camp Nou, di mana opsi promosi internal dan pemberian lebih banyak kewenangan kepada para pegawai klub Katalan itu tetap menjadi pilihan yang serius untuk dipertimbangkan.







