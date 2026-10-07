Gempa ekonomi usai perpisahan Messi: Federasi Argentina terancam kehilangan kekayaan besar

Tidak diragukan lagi bahwa pensiunnya Lionel Messi dari tim nasional Argentina merupakan kehilangan teknis yang besar bagi tim, tetapi persoalannya tidak akan berhenti sampai di situ, melainkan akan merambah ke dimensi lain.

Lionel Messi secara resmi berpamitan dari timnas Argentina setelah kemenangan dalam pertandingan terakhir atas Benin dini hari tadi.

Sementara kepergiannya menyisakan kekosongan olahraga yang besar bagi timnas "Albiceleste", hal itu juga mungkin akan meninggalkan jurang besar dalam sumber daya sepak bola Argentina.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa para sponsor, penjualan tiket, rating pemirsa, promosi, hak komersial, dan daya tarik internasional merupakan hal-hal yang akan terpengaruh oleh pensiunnya La Pulga dari level internasional, dan Federasi Sepak Bola Argentina harus menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa faktor daya tarik ekonomi terpentingnya.

Malam penutupan di Stadion Monumental dengan jelas mewujudkan kekuatan ekonomi Messi. Tiket pertandingan yang berjumlah 85 ribu lembar terjual habis dengan cepat, meskipun harganya sangat tinggi di pasar Argentina, di mana harga sebagian kursi mencapai 480 ribu peso, atau lebih dari 280 euro.

Bahkan sebelum pertandingan, majalah Forbes Argentina memperkirakan bahwa malam perpisahan ini saja dapat menghasilkan sekitar 13 juta dolar dari penjualan tiket, di mana permintaannya begitu tinggi sampai muncul pasar paralel yang besar seputar tiket, sementara televisi Argentina mencatat rating pemirsa yang luar biasa.

Dengan kata lain, bahkan dalam pertandingan persahabatan sederhana melawan Benin, kehadiran Messi mengubah sebuah laga yang tidak memiliki arti olahraga besar menjadi peristiwa ekonomi dan media yang sesungguhnya.

Argentina memiliki lebih dari 100 sponsor

Pada tahun 2017, Federasi Argentina hanya memiliki enam merek dagang yang terkait dengan timnas. Adapun sekarang, federasi menaungi lebih dari 100 merek dagang, yang tersebar di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Surat kabar "The Times" menunjukkan adanya 120 sponsor dan pendapatan yang diperkirakan sekitar 150 juta dolar, sementara federasi hampir bangkrut ketika Leandro Petersen mengambil alih tanggung jawab pengembangan komersialnya.

Dari sisinya, situs "iProfessional" Argentina menunjukkan bahwa periklanan dan pemasaran kini mewakili lebih dari 50% pendapatan federasi, dengan adanya sekitar 120 sponsor di seluruh dunia. Dinamika ini sangat penting, dan jelas bahwa Messi bukan satu-satunya penyebab di balik pertumbuhan komersial yang luar biasa ini, karena gelar-gelar Argentina, strategi internasional federasi, dan pembangunan merek dagang juga memainkan peran utama.

Namun Leandro Petersen sendiri baru-baru ini mengakui bahwa Messi adalah "faktor pendorong yang luar biasa" bagi pengembangan merek Federasi Sepak Bola Argentina, dan bahwa ia memungkinkan merek tersebut menjangkau pasar-pasar yang sebelumnya hanya memiliki kehadiran terbatas bagi Argentina.

Dampak pensiun dari level internasional jauh melampaui aspek finansial

Pensiunnya pemain peraih Ballon d'Or delapan kali ini kemungkinan besar akan membawa dampak yang jauh melampaui aspek finansial federasi.

Saluran-saluran televisi Argentina akan kehilangan faktor daya tarik massa yang sangat besar, dan para sponsor harus terus membayar biaya penyiaran meski bintang global mereka yang paling menonjol absen dari lapangan, dan seluruh ekonomi pertandingan internasional bisa saja terpengaruh.

Banyak sektor telah memanfaatkan daya tarik luar biasa dari pemain nomor 10 ini, seperti tiket, hospitality, produk, jersey, kampanye iklan, konten digital, media sosial, hak komersial, dan penyelenggaraan pertandingan di luar negeri.

Kasus klub Inter Miami mewujudkan kekuatan ini secara tidak langsung, karena sejak bergabungnya Messi, nilai klub naik dari sekitar 585 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 1,45 miliar dolar pada tahun 2026, sementara pendapatannya mencapai sekitar 200 juta dolar pada tahun fiskal terakhir.

Surat kabar "Wall Street Journal" juga menunjukkan pengaruh Messi terhadap pariwisata, hospitality, perdagangan, dan properti di negara bagian tersebut. Tentu saja, mustahil untuk menerapkan angka-angka ini secara langsung pada Argentina, tetapi angka-angka tersebut memberi gambaran tentang kemampuan sang pemain untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang jauh melampaui gajinya.

Kekuatan finansial besar berkat era keemasan generasi Messi

Namun sepak bola Argentina dapat merasa tenang dengan satu hal: Federasi Sepak Bola Argentina sudah mengumpulkan kekuatan finansial yang besar berkat era keemasan generasi Messi.

Sejak tahun 2019, Argentina telah mengumpulkan sekitar 121 juta dolar Amerika hanya dari bonus yang terkait dengan kompetisi, menurut surat kabar "AS".

Jumlah ini mencakup 8 juta dolar Amerika setelah menempati peringkat ketiga di turnamen Copa America 2019, 10 juta dolar Amerika dari turnamen Copa America 2021, 52 juta dolar Amerika yang terkait dengan kemenangan Piala Dunia 2022 (42 juta dolar Amerika di antaranya dari FIFA dan 10 juta dolar Amerika dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan), 16 juta dolar Amerika dari turnamen Copa America 2024, dan 33 juta dolar Amerika lainnya untuk menempati peringkat kedua di Piala Dunia 2026.

Jelas bahwa pendapatan ini tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan Messi, karena prestasi seluruh tim turut berkontribusi dalam meraihnya. Meskipun demikian, hal itu menyoroti nilai ekonomi dari periode luar biasa ini. Tantangannya terletak pada mempertahankan kekuatan komersial yang terakumulasi selama era ini dan menjaga keberlanjutannya tanpa duta utamanya.

Federasi Argentina masih memiliki lebih dari 100 mitra, kehadiran komersial internasional, dan sebuah merek dagang yang telah memperoleh pengaruh yang sangat besar. Argentina harus meyakinkan para sponsor, penyiar, pemirsa, dan pasar luar negeri bahwa ia mampu terus meraup puluhan, atau bahkan ratusan, juta dolar tanpa pemain nomor 10-nya.

Kemungkinan besar kehilangan ini bukan berupa pukulan tunai seketika, melainkan hilangnya secara bertahap nilai istimewa Messi yang nilai sesungguhnya baru dapat diukur sepanjang dekade, pertandingan, dan turnamen-turnamen besar di masa depan.