Gempa di studio "L'Équipe"... Pembawa acara terkenal menghilang setelah skandal Doku dan masalah ayah biologis

Hanya tiga hari sudah cukup untuk mengubah pernyataan sepintas dalam acara pagi menjadi krisis media yang melintasi benua. Tokoh utama dalam krisis ini adalah France Pierron, sosok yang sudah tak asing lagi di saluran "L'Équipe".

Pierron pun menghilang dari layar kaca, meninggalkan badai kemarahan yang belum mereda setelah ia menggambarkan momen kelahiran anak bintang Belgia, Jérémy Doku, sebagai “momen menjijikkan di mana sang ayah tidak berguna”. Saluran televisi tersebut telah meminta maaf, para pemain menyerang, dan publik menanti nasib jurnalis yang memicu kegemparan di Piala Dunia dengan kata-katanya.

Jurnalis France Pierron tidak muncul di layar saluran "L'Équipe" Prancis pada Senin pagi untuk membawakan acaranya "L'Équipe du Choc", hanya tiga hari setelah pernyataan yang ia sampaikan mengenai pemain internasional Belgia Jérémie Doku dan isu ayah biologis, yang memicu gelombang kecaman luas di Prancis dan luar negeri.

Nama Pierron menghilang dari jadwal siaran televisi di edisi cetak surat kabar olahraga harian tersebut, sebelum ketidakhadirannya dikonfirmasi secara resmi pada pukul sebelas pagi, di mana komentator olahraga dan mantan pemain Pierre Bobi dipromosikan untuk mengambil alih tugas membawakan program tersebut menggantikannya, tanpa menyinggung kontroversi yang sedang memanas.

Menurut laporan surat kabar Prancis “Le Parisien”, nasib jurnalis tersebut masih diselimuti ketidakpastian, karena belum ada klarifikasi resmi mengenai apakah ketidakhadirannya bersifat sementara atau merupakan tindakan disiplin, sementara Pierron sendiri tetap bungkam dan tidak memberikan komentar mengenai ketidakhadirannya.

Saluran tersebut telah lebih dulu menerbitkan pernyataan melalui akun-akun media sosialnya, yang juga ditayangkan di awal episode Senin, di mana mereka menegaskan bahwa mereka “menolak pernyataan-pernyataan tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai grup,” serta menyampaikan permintaan maaf “kepada pemain yang bersangkutan, dan kepada pemirsa secara umum.”

Pernyataan yang Memicu Krisis

Awal mula kontroversi ini bermula pada Jumat lalu, saat program “L’Équipe du Choc” membahas keputusan Jérémy Doku untuk meninggalkan sementara pemusatan latihan timnas Belgia guna mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak pertama mereka selama Piala Dunia, dan di sinilah komentar mengejutkan Pierron muncul.

Dengan nada tajam, Pierron berkata: “Ketika kamu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia—di mana ada ratusan pemain sepak bola yang berharap berada di posisimu—kamu justru meninggalkan semua itu demi menghadiri kelahiran anakmu. Itu adalah momen yang menjijikkan, maaf, di mana sang ayah tidak berguna… perannya hanyalah sebagai figuran.”

Gema Global dan Kemarahan Para Pemain

Dampak dari kisah ini tidak berhenti di Prancis saja. Keributan ini sampai ke Inggris, di mana penyerang internasional Oliver Watkins membela Doku dalam konferensi pers, melontarkan kritik tajam kepada jurnalis Prancis tersebut dan menegaskan bahwa “keluarga adalah yang utama.”