Pada momen krusial di musim ini, klub Raja Maroko mengambil keputusan mengejutkan dengan mengakhiri kontrak pelatih asal Spanyol mereka, Paco Jemez, menyusul serangkaian hasil yang tidak sesuai dengan ambisi para pendukung tim hijau. Langkah ini membuka pintu bagi babak baru di dalam klub, menjelang dua pertandingan yang dinanti melawan Al Ahly Mesir di ajang Piala Konfederasi Afrika.

Raja Club Athletic secara resmi mengumumkan hari Senin ini pengakhiran kontraknya dengan Paco Jemez, dengan latar belakang menurunnya hasil dan tim yang tidak tampil sesuai level yang diharapkan sepanjang periode lalu.

Keputusan manajemen klub Maroko tersebut datang setelah kekalahan dari Renaissance Berkane dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang kemarin, Minggu, dalam rangkaian pekan keenam Liga Maroko.

Renaissance Berkane berhasil meraih kemenangan pertamanya di kompetisi ini pada musim berjalan, setelah memutus rangkaian empat kali hasil imbang beruntun, dengan memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter, sehingga memetik tiga poin berharga atas Raja.

Pertandingan berikutnya AHL CAF Confederations Cup 11.00 RCA

Dengan hasil ini, Renaissance Berkane menambah koleksi poinnya menjadi 7 poin di peringkat kedua belas, dengan masih memiliki satu pertandingan tunda, setelah menjalani 5 laga, sementara poin Raja Club Athletic tertahan di angka 6 poin di peringkat ketiga belas, juga dari 5 laga.

Alasan pengakhiran kontrak

Klub hijau itu menerbitkan pernyataan resmi melalui akun-akunnya di media sosial, yang menjelaskan alasan-alasan pengakhiran kontrak dengan pelatih asal Spanyol tersebut.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Raja mengumumkan pengakhiran kontraknya dengan pelatih Paco Jemez, menyusul evaluasi menyeluruh terhadap situasi olahraga tim, mengingat tidak tercapainya hasil, kualitas penampilan, dan tingkat perkembangan tim secara umum, dengan level aspirasi dan tujuan olahraga yang telah digariskan klub".

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa komite olahraga, berkoordinasi dengan manajemen olahraga, dan setelah mengkaji serta mengevaluasi periode yang lalu, memandang bahwa melakukan perubahan di level kepemimpinan teknis menjadi hal yang perlu, dengan tujuan menyuntikkan darah baru ke dalam tim dan melanjutkan upaya mewujudkan ambisi olahraganya.

Raja menutup pernyataannya dengan menegaskan kelanjutan proyek olahraganya dengan penuh ambisi dan tanggung jawab, sejalan dengan tujuan klub, sejarah, serta kedudukannya, dan memenuhi aspirasi para pendukung setianya.

Al Ahly menanti nasib Raja

Dampak perubahan teknis di tubuh Raja tidak berhenti pada batas kompetisi domestik, melainkan merembet hingga ke ajang Piala Konfederasi Afrika, yang menyaksikan keberadaan tim Maroko itu di grup yang sama dengan Al Ahly Mesir, bersama Kara asal Togo dan Primeiro de Agosto asal Angola.

Para pendukung kedua tim menanti dua laga yang dinanti antara Al Ahly dan Raja pada pekan ketiga dan keempat fase grup, di tengah sejumlah pertanyaan mengenai identitas direktur teknik baru tim Maroko tersebut, serta sejauh mana perubahan itu memengaruhi performanya menjelang bentrokan yang dinanti melawan juara Mesir.

Al Ahly dijadwalkan menjamu Raja di Stadion Internasional Kairo, pada periode 18 hingga 20 Desember mendatang, dalam rangkaian pekan ketiga, sementara pertemuan kedua tim akan kembali digelar di Maroko, pada periode 8 hingga 10 Januari mendatang, untuk pekan keempat.

Dengan demikian, Raja memasuki babak baru setelah kepergian Jemez, di saat para pendukung Al Ahly menanti apakah perubahan teknis itu akan memberikan dorongan baru bagi tim Maroko tersebut sebelum dua laga yang dinanti dalam perebutan tiket ke babak berikutnya.