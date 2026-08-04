Mantan Menteri Olahraga Prancis, Marie-George Buffet, membuat kejutan besar setelah mengakui penghentian tes doping mendadak terhadap timnas Prancis sebelum bergulirnya Piala Dunia 1998, ajang di mana timnas "Les Bleus" meraih gelar juara di kandang sendiri.

Menurut laporan surat kabar Mundo Deportivo, pengakuan itu muncul dalam film dokumenter "Zidane: Pembuatan Sebuah Legenda", setelah sebelumnya sang menteri menyangkal di bawah sumpah di hadapan sebuah komite di Senat Prancis pada tahun 2013 bahwa ia mengeluarkan perintah apa pun untuk menghentikan tes-tes tersebut.

Buffet mengungkapkan bahwa setelah tes doping mendadak pertama memicu kemarahan di dalam kamp timnas Prancis, diambillah keputusan untuk tidak melakukan tes mendadak lainnya hingga turnamen berakhir.

Di sisi lain, Alain Garnier, dokter yang diutus Kementerian Olahraga untuk melakukan tes pada saat itu, menegaskan bahwa ia menerima instruksi untuk tidak "mengganggu timnas Prancis lagi hingga Piala Dunia", seraya menjelaskan bahwa keputusan itu disampaikan kepadanya secara lisan.

Ketika Buffet ditanya tentang keterangan ini, ia tidak menyangkalnya, dan berkata: "Jika Dokter Garnier mengatakan hal itu, maka pasti itu benar," seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan "langkah mundur dalam pemberantasan doping".

Pengakuan ini kembali membuka pintu perdebatan seputar kondisi yang mendahului keberhasilan timnas Prancis merebut gelar Piala Dunia 1998, terutama karena penangguhan tes mendadak itu terjadi sebelum turnamen yang berakhir dengan kemenangan "Les Bleus" meraih gelar juara.

Pengakuan tersebut memicu gelombang besar pertanyaan di Prancis, terlebih karena bertentangan dengan kesaksian mantan menteri itu di hadapan Senat pada tahun 2013, ketika ia menegaskan di bawah sumpah bahwa kementeriannya "tidak mengeluarkan arahan apa pun" untuk menghentikan tes doping mendadak.

Baca juga:

Resmi: Messi Menyumbang 80 Ribu Euro untuk Spanyol