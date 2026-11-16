Gempa di Pemilihan FIFA: UEFA Tinggalkan Pendekatannya dan Siapkan Kandidat Kejutan untuk Lawan Infantino

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Tampaknya skenario Gianni Infantino memenangi kursi Presiden FIFA secara aklamasi dalam pemilihan yang akan digelar pada Maret mendatang di Maroko tidak akan terjadi.

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Kini tersisa kurang dari 72 jam menjelang tenggat yang ditetapkan FIFA untuk pengajuan pencalonan presiden , dan sejumlah laporan media dalam beberapa jam terakhir menyebutkan bahwa, kecuali ada kejutan di saat-saat terakhir, semua indikasi menunjukkan Gianni Infantino memiliki peluang jelas untuk terpilih kembali secara aklamasi pada Maret 2027.

Namun, harian asal Inggris, "The Guardian", menghadirkan kejutan besar dengan mengungkap langkah penting dari UEFA yang bisa menjungkirbalikkan peta persaingan dalam pemilihan tersebut.

Harian itu menjelaskan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, menjadi kandidat kejutan di saat-saat terakhir untuk kursi Presiden FIFA, dan pencalonannya kemungkinan dikonfirmasi paling lambat besok, Selasa.

Pencarian kandidat yang didukung Persatuan Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk menantang Gianni Infantino telah memasuki tahap akhir, mengingat hari Rabu merupakan tenggat bagi mereka yang berencana maju dalam pemilihan FIFA pada Maret.

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Diallo muncul sebagai kandidat terkuat setelah rencana untuk mencalonkan mantan pemain atau pelatih berpengalaman gagal, meski nama-nama lain masih dalam pertimbangan.

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Komite Eksekutif UEFA akan membahas hal tersebut hari ini, Senin, dan persetujuan dari 55 federasi anggotanya akan dimintakan.

Diallo Serang Infantino

Diallo melontarkan kritik keras kepada Infantino pada September lalu, dengan mengatakan bahwa ia telah "menimbulkan kerusakan serius terhadap citra dan persatuan sepak bola".

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Ia menambahkan: "Inisiatif-inisiatifnya selama Piala Dunia dan sesudahnya telah menimbulkan kerusakan serius terhadap citra dan persatuan sepak bola. Akibatnya, kami meyakini kepercayaan itu sudah hilang."

Sikap Kozo Tashima

Belum jelas apakah dukungan terhadap Diallo akan mengakhiri kampanye yang telah dimulai Kozo Tashima, presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang, untuk menantang Infantino.

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Tashima, yang merupakan anggota Dewan FIFA, mendapat dukungan kuat di dalam UEFA, tetapi pimpinan UEFA bisa saja menyimpulkan bahwa Diallo punya peluang lebih besar untuk meraih suara pemilih di kawasan lain dunia.

Diallo diperkirakan akan mendapat dukungan dari sebagian besar federasi anggota UEFA, dan ada harapan ia bisa meraup suara dari anggota berbahasa Prancis di Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang selama ini konsisten mendukung Infantino.

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Di sejumlah kalangan muncul kekhawatiran bahwa keberadaan beberapa penantang Infantino justru akan memperkuat posisinya dan menguntungkan kampanye yang akan menampilkan sang petahana sebagai kandidat pemersatu setelah berbulan-bulan konflik internal.

Para anggota CONCACAF (Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) menunjukkan keraguan untuk mendukung kandidat alternatif meski menentang Infantino, dengan sebagian federasi berpendapat bahwa memboikot pemilihan akan mengirimkan pesan paling kuat soal perlunya reformasi tata kelola.

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Jika seorang administrator profesional seperti Diallo mendapat dukungan UEFA, hal itu akan menjadi penyimpangan yang mencolok dari pendekatan awalnya, yakni berupaya bersatu di belakang figur ternama yang membangun namanya di lapangan atau di bangku cadangan.

Rencana Wenger Gagal

Sempat ada harapan di saat-saat akhir bahwa Arsène Wenger, Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, akan menunjukkan ketertarikan, tetapi hal itu membutuhkan perubahan sikap yang drastis dari mantan pelatih Arsenal tersebut.

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Mantan pemain seperti Mikaël Silvestre dan Didier Drogba disebut-sebut sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi hal itu tidak membuahkan hasil.

Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menyatakan dukungannya terhadap hadirnya presiden baru FIFA.

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Ia mengatakan: "Ada kesepakatan umum bahwa perubahan mungkin masuk akal. Namun, yang lebih menarik perhatian saya dalam konteks ini, dari sudut pandang sepak bola, adalah kami tidak pernah menyangka keadaan bisa lebih buruk setelah Sepp Blatter, tetapi ternyata ada orang yang mampu membuatnya lebih buruk."

Ia melanjutkan: "Saat ini, kami berpikir bahwa jika Tuan Infantino pergi, akan luar biasa jika orang berikutnya bisa bekerja lebih baik. Karena saya yakin pekerjaan yang lebih baik itu mungkin dilakukan."