Menurut laporan sejumlah media Inggris, pelatih sukses veteran Eddie Howe ingin mengambil jeda dan meninggalkan klub dengan efek segera, yakni 22 hari sebelum dimulainya musim baru Premier League.

Penggantinya disebut sudah siap: Matthias Jaissle. Kabarnya, pria Jerman berusia 38 tahun itu sudah berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Newcastle. Jaissle sempat merayakan terobosan karier kepelatihannya di RB Salzburg dan pindah ke Al-Ahli di Arab Saudi pada 2023, di mana ia sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, pemutusan itu sepertinya tidak akan menimbulkan masalah. Newcastle maupun Al-Ahli sama-sama mayoritas dimiliki oleh dana kekayaan negara Arab Saudi, Public Investment Fund (PIF).

Howe mengambil alih jabatan pelatih di Newcastle pada 2021 dan sejak saat itu, didorong oleh ofensif transfer yang luar biasa, membawa klub ke level yang sebelumnya tak terbayangkan. Setelah sebelumnya absen selama 20 tahun, The Magpies belakangan dua kali lolos ke Liga Champions. Pada 2025, mereka juga berhasil menjuarai Piala Liga.

Eddie Howe dikabarkan tidak puas dengan perkembangan di bursa transfer

Persiapan menuju musim baru masih dijalani Howe secara normal dan ia mendampingi tim dalam tiga laga uji coba selama dua pekan terakhir. Baru pada Rabu, mereka meraih kemenangan 4-1 atas tim divisi dua Bristol City. Dalam 48 jam terakhir, keputusan Howe untuk ingin meninggalkan klub disebut mulai matang.

Menurut Sky , perkembangan di bursa transfer yang tidak memuaskan baginya disebut turut berperan. Newcastle menjual dua pemain kunci, Sandro Tonali (108 juta euro ke Tottenham Hotspur) dan Anthony Gordon (FC Barcelona), sementara kapten Bruno Guimaraes juga mungkin akan pergi. Sementara itu, masa depan Nick Woltemade juga belum jelas. Pemain tim nasional Jerman itu menjalani musim debut yang secara keseluruhan mengecewakan di Newcastle setelah transfernya senilai 75 juta euro dari VfB Stuttgart.