Manchester City menerima pukulan berat dalam kasus yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris, setelah sejumlah laporan menyebutkan bahwa komisi independen yang menangani berkas tersebut menyimpulkan klub itu bersalah atas mayoritas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, sementara sanksi yang mungkin timbul dari putusan tersebut belum ditentukan hingga kini.

Menurut situs "The Athletic", yang mengutip jurnalis David Ornstein serta sumber-sumber yang memahami kasus tersebut dan berbicara dengan syarat identitasnya tidak diungkap, Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 tuduhan dari total 115 tuduhan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan, dengan perkiraan bahwa klub akan mengajukan banding atas keputusan yang dikeluarkan komisi independen tersebut.

Kasus ini bermula dari tuduhan yang dialamatkan Liga Primer Inggris kepada Manchester City terkait pelanggaran keuangan yang, menurut berkas kasus, berlangsung selama 14 tahun, di samping tuduhan tidak bekerja sama secara penuh dengan penyelidikan yang berlangsung antara tahun 2018 dan 2023.

Tuduhan tersebut mencakup tidak menyampaikan informasi keuangan yang akurat selama 9 musim, dari musim 2009-2010 hingga 2017-2018, selain tidak menyampaikan rincian lengkap mengenai gaji mantan pelatih Roberto Mancini pada periode antara musim 2009-2010 dan 2012-2013.

Liga Primer Inggris juga menuduh klub tidak menyampaikan informasi terperinci seputar pembayaran kepada para pemain selama periode dari musim 2010-2011 hingga 2015-2016, di samping tidak bekerja sama dengan penyelidikan lanjutan dalam kasus tersebut.

Sanksi yang mungkin dijatuhkan belum ditentukan hingga kini, sementara sanksi tersebut dapat mencakup, tergantung pada sifat pelanggaran yang dibuktikan melalui proses hukum, denda finansial dan pengurangan poin, dengan kemungkinan dampak sanksi secara surut terhadap musim-musim sebelumnya serta konsekuensi yang mungkin timbul dari hal itu terhadap gelar-gelar Liga Primer Inggris.

Di sisi lain, Manchester City tidak membenarkan apa yang dilaporkan tersebut, karena "The Athletic" mengutip seorang juru bicara klub yang menyatakan bahwa "proses ini masih berlangsung, dengan aspek-aspek penting yang masih dalam tahap penyelesaian dan tunduk pada kerahasiaan yang ketat", seraya menegaskan bahwa sikap klub masih sejalan dengan pernyataannya yang dikeluarkan pada Februari 2023.

Saat itu, Manchester City telah menyatakan keterkejutannya atas tuduhan tersebut, dan menyambut baik pelimpahan kasus itu kepada komisi independen untuk menelaah secara netral bukti-bukti yang terkait dengan berkas tersebut, sambil menunggu penuntasan proses hukum serta penentuan sikap akhir dan sanksi yang mungkin dijatuhkan.