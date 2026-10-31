Diego Simeone kini tak lagi sekadar pelatih yang menciptakan era luar biasa dalam sejarah Atletico Madrid, melainkan telah berada di ambang pencapaian bersejarah yang bisa menempatkannya pada posisi yang tak pernah dibayangkan siapa pun bisa diraih. Setelah bertahun-tahun bekerja, meraih kesuksesan, dan bergulat dengan dua raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, pelatih asal Argentina ini kini tinggal satu kemenangan lagi untuk menyamai angka legendaris yang bertahan selama bertahun-tahun, sehingga semakin dekat untuk menuliskan namanya dengan tinta emas dalam catatan La Liga.

Sejak penampilan pertamanya di bangku cadangan Atletico Madrid pada 15 Januari 2012, Simeone berhasil mengubah wajah klub secara radikal. Pada saat itu, tim tengah melalui fase yang sulit dan berjuang menjauh dari bayang-bayang degradasi, setelah lama tak menyentuh podium juara di tingkat domestik, meski pelatih asal Argentina itu dulu memainkan peran penting sebagai pemain dalam meraih gelar ganda bersejarah pada tahun 1996.

Namun tahun-tahun berikutnya membawa perubahan yang tak diduga banyak orang. Simeone mengembalikan Atletico ke jajaran raksasa Eropa dan berhasil menembus dominasi tradisional Real Madrid dan Barcelona, setelah merebut gelar Liga Spanyol dari keduanya sebanyak dua kali dalam kurun 14 tahun, di samping sejumlah pencapaian lain yang mengukuhkan posisinya di antara para pelatih paling menonjol dalam sejarah klub.

Dan kini, Cholo berdiri di hadapan tonggak baru dalam kariernya, karena ia hanya terpaut satu kemenangan dari angka 344 kemenangan di Liga Spanyol, angka yang akan membuatnya menyamai pencapaian Luis Aragones, legenda Atletico Madrid sekaligus pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

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Yang menarik, Simeone akan mencapai angka ini setelah menjalani sekitar 192 pertandingan lebih sedikit dibanding Aragones, sebuah statistik yang mengungkap besarnya keistimewaan yang membedakan pelatih asal Argentina itu, serta menegaskan bahwa pencapaiannya tidak hanya terkait dengan lamanya masa ia bertahan di bangku cadangan, tetapi juga dengan kemampuannya mempertahankan tingkat daya saing yang tinggi selama bertahun-tahun.

Pujian luas dari rekan seprofesi

Pencapaian yang dinanti dari Simeone tidak berlalu begitu saja di kalangan para pelatih yang seangkatan dengannya dan mengikuti perjalanannya dari dekat, karena ia mendapat pujian luas dari sejumlah rekan seprofesinya, yang menilai bahwa apa yang ia raih bersama Atletico Madrid melampaui batas angka dan statistik.

Julen Lopetegui, pelatih timnas Qatar, mengatakan bahwa meraih jumlah kemenangan sebesar ini dalam kompetisi sesulit Liga Spanyol bukanlah hal yang bisa dicapai kecuali oleh segelintir pelatih saja. Ia menambahkan: "Nilai Diego tidak terletak pada angka semata, melainkan pada kemampuannya mempertahankan ambisi yang sama dan semangat kompetitif di dalam klub yang sama selama bertahun-tahun."

Kata-kata Lopetegui mencerminkan sisi penting dari perjalanan Simeone, yang tidak puas hanya dengan meraih kesuksesan di tahun-tahun awalnya, tetapi juga berhasil mempertahankan posisi Atletico Madrid di antara raksasa Spanyol dan Eropa, meski terjadi perubahan terus-menerus pada daftar pemain serta kondisi teknis dan ekonomi yang dialami klub.

Di sisi lain, Imanol Alguacil, pelatih Olympiacos, memuji perkembangan besar yang dialami Atletico Madrid sejak Simeone mengemban tanggung jawab, seraya menegaskan bahwa pelatih asal Argentina itu berhasil menanamkan mentalitas kompetitif yang kuat di dalam tim. Alguacil berkata: "Pertumbuhan Atletico Madrid sejak Diego mengemban tanggung jawab atas tim ini luar biasa, karena ia telah menanamkan semangat kompetitif yang membuatnya hadir secara reguler di Liga Champions Eropa selama bertahun-tahun."

Pujian ini memperoleh arti khusus karena datang dari seorang pelatih yang sangat memahami karakter persaingan Eropa, setelah ia memulai petualangannya bersama Olympiacos Yunani, di tengah ambisi untuk mengembalikan tim ke posisinya di tingkat benua seperti sebelumnya.

Adapun Paco Jemez, pelatih Raja Casablanca Maroko, turut bergabung dalam daftar pengagum apa yang disajikan Simeone, dengan menilai bahwa konsistensi pelatih asal Argentina itu dalam meraih kesuksesan dan memecahkan rekor mencerminkan nilai luar biasa yang sulit diulang. Jemez berkata: "Waktu dan hasil adalah bukti terbaik atas apa yang disajikan Simeone. Saya berharap ia mendapat banyak tahun lagi, karena ia pelatih yang memberi nilai tambah bagi Liga Spanyol, dan saya berharap ia terus sukses dan memecahkan rekor."

Pencapaian luar biasa yang melampaui batas angka

Keistimewaan pencapaian Simeone tidak berhenti pada kedekatannya menyamai angka Luis Aragones, tetapi juga mencakup cara ia meraih kesuksesan tersebut, khususnya bila melihat rasio kemenangan dibandingkan para pelatih paling menonjol dalam sejarah Liga Spanyol.

Selain masa panjang yang ia habiskan sebagai kepala tim kepelatihan Atletico Madrid, Simeone memiliki rasio kemenangan sekitar 61%, sebuah persentase yang tak bisa didekati oleh satu pun dari sepuluh pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut.

Selain itu, pencapaiannya menyamai angka Aragones setelah menjalani hampir 200 pertandingan lebih sedikit memberi nilai tambah pada prestasinya, dan mengungkap kemampuannya mengubah Atletico Madrid menjadi tim yang mampu bersaing dan menang secara reguler, bahkan saat menghadapi klub-klub yang memiliki kapasitas finansial dan teknis lebih besar.

Lopetegui sangat memahami sulitnya menghadapi tim-tim yang diracik Simeone, setelah berjumpa dengannya dalam banyak kesempatan selama petualangannya bersama Real Madrid dan Sevilla. Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Terlepas dari rekor pertemuan langsung dan statistik, saat kami bertemu, kami tahu bahwa pertandingan itu akan menjadi tantangan luar biasa bagi pelatih mana pun. Atletico Madrid menuntutmu untuk mencapai derajat kesempurnaan tertinggi dan mendorongmu hingga batas maksimal. Simeone layak mendapatkan posisi yang ia raih di Liga Spanyol berkat kerja yang ia persembahkan sepanjang tahun-tahun ini."

Kata-kata ini merangkum karakter Atletico Madrid di bawah kepemimpinan Cholo, yang membuat menghadapi timnya menjadi ujian sesungguhnya bagi lawan mana pun, berkat organisasi pertahanan, soliditas fisik, dan semangat juang, di samping kemampuannya mengubah gaya bermain sesuai karakter setiap pertandingan.

Alguacil menilai bahwa salah satu rahasia terpenting dari ketahanan Simeone terletak pada kemampuannya menangani perubahan yang terjadi pada tim tanpa kehilangan identitas kompetitifnya. Ia menjelaskan: "Bertahannya seorang pelatih di sebuah klub selama periode sepanjang ini berarti persoalannya tidak hanya terkait hasil, tetapi juga menuntut upaya luar biasa dan rasa memiliki yang kuat, yang mencegah munculnya keraguan di momen-momen krusial."

Ia menambahkan: "Seiring berjalannya waktu dan bergantinya pemain, Simeone selalu berhasil menggali yang terbaik dari timnya, dan beradaptasi secara taktis, sehingga ia mempertahankan daya saingnya selama bertahun-tahun."

Pandangan ini mengungkap salah satu rahasia paling menonjol dari perjalanan pelatih asal Argentina itu; ia tidak mengandalkan sekelompok pemain yang tetap atau satu gaya bermain, melainkan membentuk ulang timnya lebih dari sekali, sambil mempertahankan karakter kuat yang menjadi ciri khas Atletico Madrid.

Legenda hidup yang tak berhenti berkembang

Bagi Paco Jemez, apa yang disajikan Simeone menjadikannya legenda hidup di dunia kepelatihan, terutama di tengah sulitnya seorang pelatih mana pun bertahan untuk periode yang lama di dalam klub sebesar Atletico Madrid, sambil menjaga tingkat hasil dan daya saing yang tinggi.

Jemez mengenang kembali pengalamannya terdahulu bersama Rayo Vallecano, tim yang di bawah kepemimpinannya berhasil menghadapi klub-klub besar dengan keberanian dan kepercayaan diri, dan termasuk di antara sedikit tim yang mampu meraih hasil positif melawan Atletico Madrid di era Simeone.

Pelatih Raja Casablanca itu berkata: "Sungguh menakjubkan menemukan seorang pelatih yang bertahan selama ini dan meraih kesuksesan sebanyak ini. Kini menjadi sangat sulit menemukan pelatih yang mampu bertahan bertahun-tahun bersama tim besar, bekerja di bawah tekanan luar biasa, sambil mempertahankan level yang sama dari tahun ke tahun. Ia pelatih hebat, dan ia membuktikannya hari demi hari. Ia telah menemukan tempat di mana ia merasa benar-benar nyaman, seperti ikan di dalam air, dan saya tak bisa berbuat apa-apa selain memuji apa yang ia sajikan."

Namun yang menarik perhatian dalam perjalanan Simeone, menurut Diego Martinez, mantan pelatih Granada, tidak terbatas pada kemampuannya untuk bertahan, tetapi juga mencakup fleksibilitas taktiknya dan kemampuannya mengembangkan ide-idenya tanpa meninggalkan identitas Atletico Madrid.

Martinez menjelaskan bahwa pelatih asal Argentina itu berhasil menciptakan ulang dirinya secara terus-menerus, sesuai dengan kualitas pemain yang tersedia dan perkembangan yang dialami dunia sepak bola, sambil mempertahankan karakter kompetitif yang jelas yang menjadi ciri timnya.

Ia berkata: "Saya ingin secara khusus menyoroti keberagaman taktik yang disajikan Simeone, serta kemampuannya menciptakan ulang dirinya sesuai kualitas pemain yang bekerja dengannya, dan mengembangkan gaya bermain di dalam identitas khas Atletico Madrid."

Ia menambahkan: "Hal yang paling penting bagi saya adalah bahwa timnya selalu menyampaikan pesan yang jelas, menginspirasi para pemain, dan terhubung dengan suporter. Mereka adalah tim yang memiliki tingkat daya saing tertinggi, dan mempertahankan semangat ini selama bertahun-tahun berturut-turut adalah hal yang luar biasa dari segala ukuran."

Warisan Simeone akan semakin bernilai seiring berjalannya waktu

Mungkin pernyataan yang paling menarik perhatian datang dari Diego Martinez, yang menilai bahwa nilai sesungguhnya dari apa yang diraih Simeone bersama Atletico Madrid tidak akan tampak sepenuhnya kecuali setelah perjalanannya bersama klub berakhir.

Menurut pandangannya, pelatih asal Argentina itu tidak hanya mengembangkan timnya dan meraih gelar, tetapi juga berkontribusi dalam mengubah posisi salah satu klub sepak bola terbesar Spanyol, dan mendorongnya ke level ambisi dan aspirasi yang baru.

Martinez berkata: "Saya rasa apa yang diraih Simeone tidak akan memperoleh nilai sesungguhnya kecuali setelah kepergiannya. Sebagai pelatih, ia telah berkontribusi menjadikan salah satu raksasa sepak bola Spanyol lebih besar dan lebih hebat. Itu adalah pertumbuhan yang luar biasa dan bertahap, sedemikian rupa sehingga ambisi dan aspirasi klub saat ini benar-benar berbeda dari keadaannya 15 tahun lalu."

Ia melanjutkan: "Seiring berjalannya tahun, periode ini akan dipelajari sebagai kisah sukses dalam sejarah sepak bola modern, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga pada level institusional. Menjadi pelatih sebuah klub dan meraih semua kesuksesan ini musim demi musim sungguh mengagumkan."

Kesaksian ini tampak seakan merangkum perjalanan luar biasa di mana Simeone berhasil mengubah citra Atletico Madrid, dan mengubahnya dari tim yang berjuang untuk mengembalikan posisinya di tingkat domestik menjadi pesaing tetap gelar, serta kekuatan yang tak bisa diabaikan di Liga Champions Eropa.

Dan sementara Cholo semakin dekat menyamai angka Luis Aragones, ambisinya tampaknya tidak berhenti pada tonggak ini, karena sosok yang terbiasa menghadapi setiap pertandingan sebagai pertempuran baru itu masih memiliki hasrat untuk terus menuliskan sejarah.

Ini adalah pencapaian yang menempatkan Simeone di ambang keabadian, dan memberinya kesempatan baru untuk menegaskan posisinya di antara para pelatih terhebat yang pernah melewati Liga Spanyol, menanti kemenangan berikutnya berubah menjadi momen bersejarah yang menambah perjalanan yang telah dimulai lebih dari 14 tahun lalu, dan hingga kini belum kehilangan kemampuannya untuk memukau.