Gempa di Arab Saudi... Revolusi rakyat menuntut pengunduran diri Donis dan Federasi Sepak Bola!

Platform media sosial, terutama platform “X”, berubah menjadi wadah kemarahan publik setelah tim nasional Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026, menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde—hasil yang membuat “Al-Akhdar” tersingkir dari babak penyisihan grup—sehingga muncullah seruan untuk melakukan perubahan mendasar dalam dunia sepak bola Saudi.

Meskipun kritik juga ditujukan kepada sejumlah pemain, sebagian besar kemarahan publik tertuju pada pelatih asal Yunani, Georgios Donis. Banyak yang menganggapnya gagal mengelola pertandingan-pertandingan di turnamen tersebut, terutama saat melawan Uruguay dan Spanyol, dan tidak memberikan solusi taktis yang membantu tim nasional mengatasi krisis di lapangan, sehingga tuntutan agar ia mundur mendominasi suasana setelah peluit akhir dibunyikan.

Serangan terhadap para pemain... Al-Dossari dan Al-Khaibari menjadi sasaran kritik

Kemarahan tidak hanya tertuju pada staf pelatih, karena sejumlah pemain juga mendapat kritik tajam akibat penurunan performa mereka selama turnamen, terutama kapten tim nasional Salem Al-Dossari, yang oleh sebagian pendukung dianggap jauh dari performa terbaiknya, setelah gagal memimpin serangan tim selama tiga pertandingan.

Abdullah Al-Khaibari juga mendapat kritik luas, karena permainannya yang lambat dan kecenderungannya mengandalkan umpan aman ke belakang, serta kurangnya umpan vertikal yang mampu menembus barisan pertahanan lawan, yang tercermin dari lambatnya pembangunan serangan dan minimnya peluang berbahaya.

Masalah teknis yang terungkap dalam turnamen

Para suporter berpendapat bahwa tersingkirnya tim bukan hanya karena pertandingan melawan Cape Verde, melainkan akibat masalah teknis yang terlihat jelas sepanjang turnamen, terutama kurangnya penyerang yang mampu memanfaatkan peluang, bersaing dengan bek lawan, dan mempertahankan bola di sepertiga akhir lapangan.

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Selain itu, terlihat kelemahan yang jelas di posisi bek sayap dan sayap, yang membuat sebagian besar upaya serangan lebih bergantung pada kerja sama tim daripada keterampilan individu, mengingat tidak adanya pemain yang mampu membuat perbedaan dalam duel satu lawan satu.

Kesalahan individu dalam operan dan penempatan posisi semakin memperparah penderitaan tim nasional, ditambah dengan penurunan kondisi fisik yang nyata, terutama selama seperempat jam terakhir pertandingan—periode di mana tim membutuhkan tekanan lebih besar untuk mencetak gol, namun tampak tak mampu mengimbangi lawan-lawannya.

Pemain cadangan tidak mengubah apa pun

Salah satu catatan utama yang berulang dalam pandangan para penggemar adalah kegagalan para pemain cadangan dalam mengubah jalannya pertandingan; bangku cadangan tidak memberikan kontribusi yang diharapkan, sementara tim nasional kekurangan pemain yang mampu membalikkan keadaan saat dibutuhkan, yang semakin mempersulit upaya comeback dalam pertandingan-pertandingan krusial.

Tuntutan akan perubahan menyeluruh tidak hanya terbatas pada pelatih

Meskipun nama Donis menjadi sorotan utama, sebagian besar suporter menegaskan bahwa pergantian pelatih saja tidak akan cukup, karena mereka menilai krisis ini lebih dalam dari itu, dan membutuhkan evaluasi menyeluruh yang dimulai dari pengembangan bakat, perbaikan mekanisme seleksi pemain, serta penetapan visi teknis yang stabil yang mampu membangun tim nasional yang kompetitif di ajang-ajang besar.

Para penggemar mengakhiri pesan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Piala Dunia 2026 harus menjadi titik awal untuk membangun kembali tim nasional Saudi, agar kegagalan tidak terulang di turnamen mendatang, sambil menegaskan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, skenario yang sama akan terulang, terlepas dari turnamen atau lawannya.