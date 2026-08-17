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Diterjemahkan oleh

Gempa Bursa Transfer: Al-Ittihad Bergerak Culik Kessie di Detik-Detik Akhir

Transfers
F. Kessie
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Côte d’Ivoire
Arab Saudi

Apakah dia berbicara?

Laporan media pada Senin malam ini melcontarkan kejutan besar terkait kembalinya Al Ittihad Saudi ke dalam pusaran negosiasi dengan pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié, sebagai langkah awal untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

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Kessié sendiri telah meninggalkan skuad Al Ahli pada bursa transfer yang sedang berjalan setelah kontraknya dengan klub berakhir, di mana ia memutuskan untuk menjalani tantangan baru dengan kembali ke Liga Italia melalui pintu Juventus, namun transfer tersebut belum rampung.

Menurut surat kabar Saudi "Al Riyadiah", Al Ittihad kembali memasuki negosiasi dengan pemain asal Pantai Gading Franck Kessié, sebagai langkah awal untuk merekrutnya dalam beberapa hari mendatang.

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Al Najma
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Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

Sumber-sumber "Al Riyadiah" menjelaskan bahwa Al Ittihad telah mencatatkan kemajuan besar dalam negosiasi dengan Kessié, tetapi hingga saat ini belum muncul perkembangan resmi apa pun.

Perlu diingat bahwa Al Ittihad sempat berupaya mendatangkan Kessié setelah kepergiannya dari Al Ahli, tetapi pemain tersebut bersikeras untuk bergabung dengan Juventus, karena keinginan utamanya adalah kembali berkompetisi di level tertinggi.

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