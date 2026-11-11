Gempa bernilai satu miliar euro: bagaimana jika Manchester United terdegradasi?

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Manchester United menghadapi krisis olahraga dan finansial yang semakin parah, setelah merosot ke zona degradasi di Liga Premier Inggris, dalam awal musim yang katastrofik yang menempatkan klub di hadapan skenario yang semula hanya bersifat hipotetis, namun kini menjadi semakin mengkhawatirkan seiring berlanjutnya hasil-hasil negatif.

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"Setan Merah" hanya meraih 8 poin dalam 10 pertandingan pertama di Premier League, sehingga menempati peringkat kedelapan belas, posisi teratas dalam zona degradasi, setelah meraih satu kemenangan saja hingga saat ini. Kemungkinan terdegradasinya salah satu klub terbesar dunia ke Championship menjadi sumber kekhawatiran yang nyata.

Dalam konteks ini, surat kabar Bild Jerman mengutip apa yang diberitakan surat kabar Inggris "The Sun" tentang dampak finansial besar yang bisa terjadi akibat degradasi Manchester United, terkait kontrak sponsor yang mengikatnya dengan perusahaan Jerman, Adidas, karena kesepakatan itu memungkinkan perusahaan untuk mengakhiri kemitraan sebelum waktu yang telah ditentukan jika tim turun ke divisi yang lebih rendah.

Menurut laporan tersebut, kontrak itu memuat klausul yang memberi Adidas hak untuk membatalkan kesepakatan dengan pemberitahuan sebelumnya yang berlangsung selama satu musim penuh, jika Manchester United terdegradasi dari Premier League. Nilai total kontrak mencapai 900 juta pound sterling, atau setara dengan sekitar 1,03 miliar euro.

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Klub Inggris itu sebelumnya telah memperpanjang kerja samanya dengan perusahaan Jerman tersebut pada tahun 2023 untuk 10 tahun tambahan, sehingga kesepakatan itu pada dasarnya tetap berlaku hingga tahun 2035. Nilai kontraknya mencapai sekitar 900 juta pound sterling, dengan rata-rata 90 juta per tahun, atau sekitar 107 juta euro dalam satu musim.

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Namun bahaya tidak terbatas pada kemungkinan pembatalan kemitraan; bahkan jika Adidas memutuskan untuk mempertahankan kontrak, degradasi United akan menyebabkan pemangkasan pembayaran tahunan sebesar 50% untuk setiap musim yang dihabiskan di luar Premier League. Dengan demikian, hak yang harus dibayarkan akan menyusut dari 90 juta pound sterling menjadi hanya 45 juta dalam satu musim.

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Liga Champions: Ancaman lainnya

Degradasi bukanlah satu-satunya ancaman finansial yang dihadapi Manchester United dalam kesepakatan sponsor, karena kontrak itu juga memuat klausul yang terkait dengan keikutsertaan di Liga Champions Eropa, yang memungkinkan Adidas memangkas pembayaran yang dijamin sebesar 10 juta pound sterling untuk setiap musim di mana tim absen dari turnamen benua tersebut.

Syarat ini sebenarnya sudah mulai berlaku, setelah Manchester United absen dari Liga Champions Eropa pada musim 2025-2026, yang mengakibatkan penerapan pemangkasan finansial yang tercantum dalam kesepakatan. Dengan demikian, klub itu sebenarnya sudah menanggung sebagian dari potensi kerugian akibat menurunnya hasil-hasil mereka dan absennya dari kompetisi tersebut.

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Manchester United menempati peringkat kedelapan belas dalam klasemen Liga Inggris dengan koleksi 8 poin dari 10 pertandingan, setelah meraih satu kemenangan berbanding 5 hasil imbang dan 4 kekalahan, tertinggal satu poin dari Coventry City yang menempati peringkat ketujuh belas. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa, dan akan melanjutkan perjalanan mereka dengan menghadapi Liverpool pada 22 November, di saat segala indikasi kini mengarah pada penunjukan pelatih baru menggantikan Michael Carrick.

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