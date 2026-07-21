Gelombang Pujian untuk Satu-Satunya Pemain Argentina yang Tidak Membelakangi Spanyol

Perilaku para pemain timnas Argentina saat prosesi penyerahan trofi Piala Dunia memicu kontroversi luas; banyak pihak menganggapnya sebagai sikap yang minim jiwa sportivitas setelah mayoritas pemain memalingkan punggung mereka pada momen penobatan timnas Spanyol. Sementara sebagian orang menilai para pemain sedang menyapa suporter mereka di tribune, pihak lain bersikeras bahwa tindakan itu memang disengaja.

Di tengah kontroversi ini, muncul satu pengecualian yang mematahkan pola tersebut; pemain José Manuel López menolak mengikuti jejak rekan-rekannya, dan memilih untuk tetap tinggal serta menyaksikan sang kapten Rodrigo Hernández mengangkat gelar juara, dalam sebuah sikap yang menunjukkan rasa hormat besar kepada timnas pemenang dan kepada jiwa sportivitas.

Menyusul sikap tersebut, pesan-pesan pujian dan ucapan selamat membanjiri akun-akun pribadi penyerang asal Argentina itu dari berbagai penjuru dunia, terutama dari Brasil, sebagaimana disoroti surat kabar Spanyol "Marca". Di antara komentar yang paling menonjol tertulis: "Selamat atas jiwa sportivitasmu yang tinggi", dan "Rasa hormat dan kerendahan hati membuatmu lebih dicintai orang daripada kesombongan", ditambah: "Kamu satu-satunya yang menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat terhadap olahraga, kamu mewakili wajah cerah rakyat Argentina".

Meski López terbilang nama yang tidak begitu dikenal di kancah sepak bola Eropa, pemanggilannya ke skuad Tango oleh pelatih Lionel Scaloni menjadi salah satu kejutan Piala Dunia yang diberitakan pers Argentina dengan penuh perhatian.

Sebaliknya, López memiliki popularitas luas di sepak bola Brasil; ia membela Palmeiras sejak tahun 2022 setelah datang dari klub Argentina, Lanús, dan bersama klub itu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada musim lalu. Penyerang muda tersebut tampil dalam turnamen ini pada pertandingan melawan Swiss, dan berkontribusi secara efektif dalam terciptanya gol indah yang dicetak rekannya, Julián Álvarez.