Momen kontroversial pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, di Stadion El Sardinero tidak berlalu begitu saja. Ketika bek Racing Santander, Alvaro Mantilla, berteriak kesakitan setelah mengalami cedera robek ligamen anterior yang akan menyingkirkannya dari lapangan hingga akhir musim, kamera siaran menangkap momen pelatih asal Portugal itu melangkah dengan penuh amarah ke arah wasit keempat.

Gambar tersebut menyulut kemarahan mantan bintang Barcelona, Jose Mari Bakero, yang melontarkan kritik tajam dan terus terang kepada Mourinho, dengan tujuan mengupayakan agar hal itu tidak terulang kembali.

Bakero mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip "Mundo Deportivo", mengenai apa yang terjadi selama pertandingan hari Minggu antara Racing dan Real Madrid, dengan menganggap bahwa tindakan Mourinho mencerminkan sebuah gaya berbahaya yang telah menjadi kebiasaan pelatih Portugal itu dan harus dihentikan.

Bakero mengenang kembali momen menyakitkan itu dengan detail, katanya: "Saya menyaksikan sendiri momen itu. Di saat Mantilla terjatuh dengan cedera robek ligamen anterior, lihatlah gambar Mourinho yang memprotes wasit keempat sambil berteriak: (Dia pura-pura jatuh! Dia pura-pura jatuh! Ya Tuhan).. Kita harus bersikap jelas, para pemain dan terutama para pelatih harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam situasi seperti ini".

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

Mantan pemain Barcelona itu tidak berhenti pada kritik saja, melainkan menyerukan tindakan resmi dan segera untuk menghentikan kondisi kekacauan dalam pernyataan-pernyataan yang menyusul pertandingan di La Liga, seraya memperingatkan akan konsekuensi buruk jika situasi tetap seperti sekarang.

Bakero menambahkan dengan nada tajam: "Bahkan saya akan pergi lebih jauh dari itu, jika ada satu hal yang harus dilakukan sekarang untuk mengubah situasi ini di Liga Spanyol, maka itu adalah membentuk sebuah komite khusus yang tugasnya meninjau semua pernyataan yang keluar dari para pemain dan pelatih setelah pertandingan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadapnya, karena apa yang terjadi dengan cara seperti ini.. tidak akan berakhir baik".