Gelombang baru manajer bisa membuat persaingan gelar Premier League 2026/27 sangat sulit diprediksi

Musim Premier League 2026/27 dimulai akhir pekan ini dan tidak mengherankan jika para penggemar sepakbola di seluruh dunia mulai antusias membicarakan apa yang bisa dihadirkan musim baru ini. Dengan tiga dari enam besar tradisional, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City, sama-sama menunjuk pelatih kepala baru dengan filosofi sepakbola yang berbeda dan berpusat pada pressing, kontrol, serta dominasi, musim baru ini menjanjikan suguhan taktis yang memikat.

Secara kebetulan, terakhir kali Premier League mengalami gelombang penunjukan manajer yang menarik adalah tepat 10 tahun lalu pada musim 2016/17, setelah penunjukan Pep Guardiola di Manchester City, Jose Mourinho di Manchester United, dan Antonio Conte di Chelsea. Ini juga akan menjadi musim pertama tanpa Pep Guardiola di Premier League tepat satu dekade setelah penunjukannya di Manchester City, dengan pelatih asal Spanyol itu memenangkan enam dari 10 gelar liga yang ia perebutkan dengan persentase kemenangan 60%. Enam gelarnya datang dalam rentang tujuh tahun, termasuk catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya berupa empat gelar liga beruntun dari 2021 hingga 2024. Klub-klub rival tentu akan senang karena kepergiannya akhirnya dikonfirmasi.

Musim baru ini kini telah membuka pintu bagi klub enam besar untuk menegaskan klaim mereka dan berpotensi mendominasi, dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta menjadi favorit untuk mempertahankan gelar yang mereka menangkan musim lalu. Ini merupakan klaim yang logis karena Arsenal memiliki skuad yang paling mapan, baik dari segi personel maupun taktik, berstatus juara bertahan dan yang terpenting, klub-klub enam besar lainnya juga sedang berada dalam masa transisi dengan manajer baru di pucuk pimpinan. Kemenangan 3-0 Arsenal atas Manchester City asuhan Maresca di Community Shield baru-baru ini menepis keraguan apa pun tentang niat mereka musim ini, karena Arsenal nyaris tidak perlu bermain dalam kapasitas penuh untuk menyingkirkan runner-up musim lalu.

Namun, klub enam besar lain bisa saja menantang perebutan gelar karena dampak Piala Dunia 2026 terhadap kebugaran dan kelelahan pemain. Dengan Saliba dan Timber sudah absen pada awal musim dan beberapa pemain kembali dari turnamen tersebut, kedalaman skuad Arsenal mungkin akan tertekan. Akibatnya, Arteta mungkin memprioritaskan Liga Champions UEFA, terutama setelah kalah tipis di final musim lalu dari PSG dalam adu penalti yang menyakitkan. Mereka akan optimistis bisa melangkah satu tingkat lebih jauh musim ini dalam upaya mereka akhirnya menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Tidak adanya sepakbola Eropa bagi pelatih seperti Xabi Alonso di Chelsea dan Roberto De Zerbi di rival sesama London, Tottenham, bisa menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi kedua tim, karena kedua manajer adalah pelatih yang sangat berpegang pada filosofi dan akan berusaha memanfaatkan waktu tambahan di lapangan latihan tanpa terganggu perjalanan Eropa di tengah pekan, sehingga ini berpotensi mempercepat proyek mereka. Dalam kasus Chelsea, terakhir kali mereka memenangkan gelar liga adalah tepat 10 tahun lalu pada musim 2016/17 di musim pertama Antonio Conte, dengan Chelsea baru saja finis di posisi ke-10 pada musim sebelumnya tanpa gangguan kompetisi Eropa, situasi yang sangat mirip dengan yang akan dihadapi Xabi Alonso, dengan Chelsea juga finis ke-10 musim lalu. Pada dasarnya, klub London itu pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya dan memaksimalkannya untuk keuntungan mereka, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sejarah tidak bisa terulang jika semua faktor kembali berpihak dengan sempurna kepada mereka.

Namun, perubahan manajer bukan satu-satunya alasan mengapa musim 2026/27 bisa begitu menarik secara taktis, karena liga itu sendiri tampaknya sedang memasuki siklus taktis baru. Jika menengok kembali Premier League 2025/26, ada beberapa tren yang menonjol. Tren taktis musim lalu sangat melibatkan sepakbola langsung, dominasi bola mati, dan pressing berorientasi pada pemain, yang semuanya menjadi elemen kunci.

Terkait sepakbola langsung, sebagian besar tim menjadi lebih nyaman melewati fase pertama pressing ketimbang bersikeras membangun permainan melaluinya. Ini terlihat lewat lebih banyak tendangan gawang panjang, lebih banyak serangan langsung, lebih banyak duel udara, dan kesiapan yang lebih besar untuk mengorbankan penguasaan bola demi wilayah. Pressing berorientasi pada pemain menjadi begitu lazim sehingga bermain pendek dari kiper mengundang masalah bagi tim yang sedang menguasai bola, sehingga cukup dengan melewati pressing menjadi cara untuk mengatasinya. Tim-tim tampaknya semakin tertarik pada penguasaan bola yang efisien ketimbang penguasaan bola maksimum, dan liga mencatat rata-rata sekitar 713 operan sukses per pertandingan, turun 4,68% dari 2024/25 dan 8,59% dari rekor tertinggi dua musim sebelumnya.

Akibatnya, penyerang tengah tradisional kembali menjadi semakin berharga. Haaland tetap menjadi tolok ukur, tetapi liga juga menyaksikan musim yang kuat dari pemain seperti Igor Thiago, Calvert-Lewin, Welbeck, dan lainnya yang beroperasi dalam peran penyerang yang lebih tradisional, dan ini bukan hanya soal gol. Mereka juga memberikan outlet duel udara untuk melewati pressing ketika kiper mereka bermain panjang, menahan bek tengah, mengisi kotak penalti, dan menghadirkan ancaman dalam situasi bola mati. Pada satu titik di musim tersebut, liga berada di jalur untuk mencatat proporsi gol sundulan tertinggi dalam sejarah, dengan 21,3% gol berasal dari sundulan setelah 11 pekan pertandingan dibandingkan 15,6% pada musim sebelumnya.

Salah satu tren taktis utama adalah bola mati menjadi senjata yang lebih besar lagi ketika tim memperlakukan sepak pojok, tendangan bebas, lemparan jauh, dan lemparan ke dalam dari area dalam sebagai fase serangan yang dirancang, bukan sekadar cara untuk memulai kembali permainan. Lemparan jauh sangat mencolok. Opta menemukan bahwa 14 gol tercipta setelah lemparan jauh pada 2024/25, jumlah tertinggi yang pernah tercatat dan itu membantu memicu penekanan yang lebih besar lagi terhadap hal tersebut pada 2025/26. Pada awal 2025/26, tim-tim Premier League mencatat rata-rata 3,03 lemparan jauh ke kotak penalti lawan per pertandingan, hampir dua kali lipat dari angka tertinggi pada dekade sebelumnya.

Karena itu, pertanyaannya bukan apakah tren-tren taktis ini akan bertahan pada 2026/27, melainkan apakah generasi baru pelatih Premier League bisa menemukan cara untuk melawannya. Jika sepakbola langsung, pressing berorientasi pada pemain, dan kehebatan bola mati menjadi bagian dari ciri utama musim lalu, maka pertarungan taktis berikutnya akan berkisar pada siapa yang bisa lebih dulu memecahkan masalah-masalah tersebut. Dengan Guardiola tidak lagi berada di tepi lapangan dan Alonso, Iraola, Maresca, serta generasi baru lainnya berusaha menanamkan filosofi mereka di liga, 2026/27 bisa menjadi musim yang menentukan seperti apa era taktis Premier League berikutnya.