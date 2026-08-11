Pertandingan antara Real Madrid dan Deportivo La Coruna, dalam edisi ke-81 Piala Teresa Herrera, di Stadion Riazor pada Rabu malam besok, menghadapi potensi krisis.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", asosiasi suporter Deportivo La Coruna, bersama sejumlah kelompok suporter lainnya, menyerukan kepada para pendukung tim untuk tidak menghadiri pertandingan Piala Teresa besok di Stadion Riazor.

Langkah ini diambil oleh kelompok-kelompok suporter Deportivo La Coruna sebagai bentuk protes terhadap syarat-syarat yang diberlakukan klub kepada pemegang tiket musiman di tribun "Marathon Bawah", yang mereka anggap "diskriminatif" dan "menghina".

Kelompok-kelompok suporter itu dalam pernyataannya menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memaksa dewan direksi menemukan solusi karena mereka dinilai "semakin terpisah dari inti klub dan para pendukungnya".

Para penyelenggara protes meminta dukungan seluruh basis suporter Deportivo untuk menekan klub, dan untuk tujuan itu mereka meminta para anggota agar juga tidak "menyerahkan" kursi mereka karena, mengingat ini adalah pertandingan persahabatan, laga ini tidak dihitung dalam "jumlah minimum pertandingan wajib" yang akan diminta Deportivo mulai musim ini dan seterusnya sebagai syarat memperbarui tiket musiman.

Kelompok-kelompok suporter itu menyatakan: "Kami mendorong seluruh suporter Deportivo untuk melanjutkan protes dan tidak mundur demi membela model klub yang adil dan terhormat. Biarkan Riazor mencerminkan apa yang selalu menjadi jati dirinya, bukan sekadar etalase komersial yang tanpa jiwa".