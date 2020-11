Pesona Diogo Jota, "Ancaman" Buat Trisula Mane, Firmino, Mo Salah Di Liverpool

Jika tak mau dibilang "ancaman" buat posisi Sadio Mane, Mohamed Salah bahkan Roberto Firmino dalam trisula maut , Diogo Jota bisa menjadi aset berharga bagi The Reds ketika mungkin salah satu dari tiga nama pertama meninggalkan Anfield.

Pemain tersebut tak memerlukan waktu lama untuk nyetel dengan skuad Jurgen Klopp sejak didatangkan dari Wolverhampton Wanderers di bursa transfer musim panas ini.

Sang manajer sudah bisa meramal, klub sepertinya tidak akan merugi ketika mengeluarkan mahar transfer mencapai £45 juta demi mendapatkan tanda tangan winger berusia 23 tahun tersebut. Hal itu sepertinya lebih condong mendekati kata benar.

Muda, bergairah, dan bermain sepenuh hati setiap kali diberi kepercayaan oleh sang bos, Jota di tahapan awal musim 2020/21 telah sukses mencuri hati para loyalis Anfield Gank.

Baru sekali tampil penuh 90 menit ketika tragedi pembantaian memalukan, 7-2, oleh , selebihnya, Jota hanya bermain 10-20 menit terakhir pertandingan.

Namun kontribusinya, siapa pun mungkin akan angkat topi untuknya.

Jota melakoni debut impian ketika menghadapi lawan yang cukup ambisius, . Spesial, karena selain hanya diturunkan di 10 menit terakhir, di laga itu dia sukses mencetak gol debut yang memantapkan kemenangan tim barunya ini atas Meraim London 3-1.

3 - Diogo Jota is just the second player to score in all of his first three @premierleague appearances for @LFC at Anfield, after Luis Garcia in October 2004. Magic. pic.twitter.com/0IbGXGl3IX