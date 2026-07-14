"Gelaran ksatria? Jude Bellingham jadi Perdana Menteri!" - Tanggapan kocak seorang penggemar Inggris

"Jude Bellingham harus jadi perdana menteri, sialan!"

Itulah jawaban spontan dan tanpa basa-basi dari seorang penggemar Inggris ketika seorang reporter GOAL FanZone bertanya apakah Jude Bellingham layak mendapatkan gelar ksatria atas penampilannya di Piala Dunia 2026.

Klip singkat namun brilian ini direkam setelah kemenangan dramatis Inggris 2-1 atas Norwegia di babak perpanjangan waktu pada perempat final — pertandingan di mana Bellingham mencetak kedua gol, termasuk gol penentu yang membawa The Three Lions ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2018.

Penggemar tersebut ditanya secara langsung mengenai kemungkinan gelar kebangsawanan bagi bintang Real Madrid dan Timnas Inggris tersebut. Jawabannya tidak memerlukan pertanyaan lanjutan.

“Jude Bellingham layak mendapat gelar ksatria?” lalu pendukung itu langsung bersemangat: “Jude Bellingham layak jadi perdana menteri sialan!”

Klip tersebut berakhir dengan suara yang terdengar seperti para penggemar menyanyikan lagu “Wonderwall” dari Oasis — “By now you should have somehow realized…” — saat antusiasme terhadap Bellingham mencapai puncaknya.

Bellingham telah menjadi pemain yang paling menonjol dalam kampanye Inggris sejauh ini, dengan enam gol di turnamen ini dan serangkaian penampilan yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan.

Inggris kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, dan jika Bellingham terus mempertahankan performa ini, negara tersebut mungkin benar-benar mulai mendiskusikan gelar apa yang akan diberikan kepadanya terlebih dahulu.