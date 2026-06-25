Gelaran juara saja tidak cukup untuk meraih kemenangan... Al-Hilal meraup bagian terbesar dari pendapatan Liga Saudi

Klub Al-Hilal berhasil meraup bagian terbesar dari dana yang dialokasikan untuk klub-klub Liga Roshen Saudi oleh Komite Rekrutmen yang berada di bawah naungan Asosiasi, meskipun tetangga sekaligus rival abadi mereka, Al-Nassr, berhasil menjuarai gelar musim lalu.

Asosiasi Liga Saudi, pada Rabu kemarin, mengumumkan kriteria yang menjadi dasar pembagian dana yang dialokasikan oleh Komite Rekrutmen kepada klub-klub, yang mencakup 3 kriteria utama.

Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa 22% dari dana tersebut dibagikan secara merata di antara semua klub, sementara 22% lainnya dibagi berdasarkan kinerja olahraga, 28% sesuai dengan kinerja komersial, dan 28% lagi berdasarkan jumlah penonton televisi.

Terlepas dari pembagian yang merata tersebut, Asosiasi Liga Saudi mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa klub Al-Hilal berhasil meraih peringkat pertama dalam ketiga kriteria lainnya, sehingga menjadi penerima porsi terbesar dari dana Komite Promosi.

Meskipun berhasil meraih gelar juara Liga Saudi musim lalu, setelah absen selama 7 tahun penuh, Al-Nassr menempati peringkat kedua dalam ketiga kriteria tersebut, di belakang Al-Hilal.

Al-Ahli menempati peringkat ketiga dalam kinerja olahraga, mengungguli tetangganya sekaligus rival tradisionalnya, Al-Ittihad, namun berada di peringkat keempat dalam kinerja komersial dan penonton televisi, di belakang “Al-Nimr”.

Kinerja olahraga diukur berdasarkan rata-rata peringkat setiap klub di liga selama tiga musim terakhir, sedangkan penonton televisi mengukur jumlah total penonton pertandingan klub melalui siaran langsung dan platform streaming digital di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Di sisi lain, kriteria kinerja komersial mengukur kemampuan setiap klub dalam mengembangkan sumber daya komersialnya, seperti penjualan tiket, sponsor, iklan, produk komersial, hak citra pemain, dan hak lisensi.