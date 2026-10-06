Petenis Spanyol Carlos Alcaraz berhasil meraih gelar turnamen Tokyo untuk kali kedua secara beruntun, setelah mengalahkan petenis Ceko Jiri Lehecka dengan dua set tanpa balas, dengan skor 7-6 dan 6-4, menegaskan dominasinya di ibu kota Jepang tersebut serta mengawali tur Asia-nya dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan.

Laga ini tidaklah mudah meski diselesaikan dalam dua set, karena Alcaraz menghadapi awal yang sulit dan kehilangan 3 poin pertama pada servisnya, sementara Lehecka mampu menjaga ketenangan dan keunggulannya sepanjang set pertama.

Namun petenis Spanyol itu mulai menaikkan levelnya secara perlahan, dan berhasil memaksakan keunggulannya, sebelum akhirnya memenangi set tersebut melalui tie-break berkat caranya yang istimewa dalam menangani poin-poin krusial.

Pada set kedua, servis terus memainkan peran penting dalam menentukan jalannya pertandingan, tetapi Alcaraz memanfaatkan satu-satunya peluang yang datang kepadanya, untuk memastikan kemenangan di set tersebut dan di laga itu, lalu mengangkat kedua tangannya merayakan gelar di Tokyo.

Alcaraz menuliskan pada lensa kamera seusai penobatan: "2-2 Aku cinta Tokyo.. terima kasih banyak untuk kalian", merujuk pada kemenangannya meraih gelar pada dua kali keikutsertaannya di turnamen ini.

Gelar ini menjadi dorongan kuat bagi Alcaraz sebelum melanjutkan tur Asia-nya di turnamen Shanghai Masters 1000, yang belum pernah ia menangi, sekaligus memperkuat posisinya di peringkat ketiga klasemen dunia dan memberinya peluang untuk memangkas jarak dengan petenis Italia Jannik Sinner, yang tidak akan tampil lagi di sisa musim ini.

Dan jika petenis Spanyol itu meraih hasil-hasil kuat di Shanghai, Paris, dan ATP Finals, ia bisa saja berada dalam posisi yang memungkinkannya naik ke peringkat kedua dunia, di belakang petenis Jerman Alexander Zverev.

Seusai penobatan, Alcaraz tak lupa menyampaikan pesan apresiasi untuk timnya, mengenang kembali perjalanan pemulihan dari cederanya, dengan mengatakan: "Sungguh sebuah perjalanan yang kita lalui. Proses cedera saya sangat panjang, dan ada keraguan serta momen-momen baik dan buruk, tetapi kalian memberikan segala yang kalian miliki agar saya berada di level terbaik saat kembali, dan kalian merawat cedera saya agar saya tidak mengalami kekambuhan."

Ia menambahkan: "Kalian membuat saya menjadi lebih baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya merasa sangat beruntung karena bisa bekerja bersama kalian."