Gelar Piala Afrika 2025 mungkin tetap dipindahkan lagi dari Maroko ke Senegal

Masih belum pasti bahwa Maroko adalah pemenang sah Piala Afrika 2025. Pasalnya, Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) telah menjadwalkan sidang untuk menentukan siapa yang menjadi juara Piala Afrika 2025.

Dalam final Piala Afrika antara Senegal dan Maroko, Senegal sempat tampak unggul di penghujung laga, tetapi gol tim Afrika Barat itu dianulir karena pelanggaran mendorong.

Pada fase akhir pertandingan, Maroko kemudian mendapat penalti, setelah itu para pemain Senegal begitu marah hingga mereka meninggalkan lapangan.

Ketika para pemain kembali ke lapangan, Brahim Díaz memutuskan melakukan panenka dari titik penalti. Bola itu ditangkap di depan gawang oleh Edouard Mendy.





Dalam perpanjangan waktu, Pape Gueye melepaskan bola keras melewati Yassine Bounou, yang membuat Senegal memenangi pertandingan dengan skor 1-0 dan menerima trofi.

Namun, dua bulan kemudian gelar itu kembali dicabut dari Senegal. Federasi Afrika (CAF) merujuk pada pasal 82, yang menyatakan bahwa tim yang meninggalkan lapangan sebelum peluit akhir secara otomatis kalah dalam pertandingan.

Senegal tidak setuju dengan hal itu dan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS). Sidang akan berlangsung pada 8 Oktober antara federasi sepak bola Senegal, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), dan federasi sepak bola Maroko.

Para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai prosedur yang dipercepat, sehingga proses ini mengikuti jadwal standar sesuai aturan prosedural CAS. Sidang akan digelar secara tertutup.

Setelah sidang, panel CAS akan memulai musyawarah.