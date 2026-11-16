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Para pemain dan staf pelatih timnas Mesir yang dipimpin Ali Maher merayakan momen spesial bersama sang bintang, Mohamed Salah, jelang laga kontra Malawi besok, Selasa, pada matchday keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Federasi Sepak Bola Mesir mengunggah sejumlah foto melalui akun media sosial resminya yang memperlihatkan Salah memegang kue bertuliskan angka 70. Angka itu merujuk pada jumlah gol yang telah dicetak kapten Mesir tersebut bersama tim nasional, berdasarkan statistik yang menghitung seluruh gol internasionalnya.

Perayaan ini digelar di tengah perdebatan yang mengiringi rekor Salah. Banyak pihak meyakini ia telah menjadi top skor sepanjang masa timnas Mesir setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Malawi pada Jumat lalu. Torehan itu membuat koleksi golnya mencapai 70, melampaui rekor sebelumnya milik Hossam Hassan (69 gol), mantan pelatih kepala Mesir.

Namun, angka yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kembali memicu perdebatan tentang siapa sebenarnya top skor sepanjang masa timnas , setelah situs resmi FIFA memperbarui data Salah dan menegaskan bahwa ia telah mencetak 68 gol internasional, bukan 70. Artinya, Hossam Hassan masih berada di puncak dengan 69 gol menurut statistik resmi FIFA.

Polemik statistik ini bermula dari laga uji coba Mesir melawan Swaziland, yang kini dikenal sebagai Eswatini, pada Maret 2013. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 10-0 itu, Salah mencetak dua gol. Namun, kedua gol tersebut tidak dihitung dalam catatan FIFA karena laga itu tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai pertandingan internasional resmi kategori A, menyusul banyaknya pergantian pemain yang dilakukan timnas Mesir.

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Ironisnya, laporan FIFA sebelumnya yang dirilis pada Juni lalu menyebut Salah telah mencapai 68 gol internasional sebelum laga melawan Malawi. Akan tetapi, situs tersebut kemudian merevisi angkanya menjadi 66 gol sebelum pertandingan, sehingga catatan sang kapten menjadi 68 gol setelah mencetak dua gol. Hal ini memicu perdebatan luas di kalangan suporter dan media mengenai angka yang benar.

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Di sisi lain, pemain Trabzonspor itu mengunggah foto bertuliskan angka 70 di akun media sosialnya seusai laga melawan Malawi lalu, sebagai tanda kebanggaan atas apa yang telah ia raih bersama Mesir.

Salah tampaknya memilih merayakan total golnya bersama timnas berdasarkan statistik yang menghitung seluruh golnya, tanpa memedulikan perdebatan soal kriteria pengakuan laga internasional oleh FIFA. Terlebih, mencapai 70 gol tetap merupakan pencapaian luar biasa dalam karier sang kapten, meski lembaga-lembaga statistik berbeda pendapat soal angka resminya.

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Perayaan ini berlangsung jelang laga tandang melawan Malawi, yang menjadi kesempatan baru bagi Salah untuk terus mencetak gol dan semakin dekat mengakhiri perdebatan. Ia membutuhkan satu gol untuk menyamai rekor Hossam Hassan menurut catatan FIFA, dan dua gol untuk melewatinya serta menjadi pemuncak tunggal dalam statistik internasional resmi.

Dari sisi tim, Mesir menjalani laga ini dengan moral tinggi setelah menang 5-0 di Kairo. Hasil tersebut memberi Ali Maher awal yang sempurna dalam tugasnya bersama tim, setelah ia mengambil alih kursi pelatih dari Hossam Hassan yang meninggalkan jabatannya beberapa hari lalu. Pergantian pelatih ini terjadi di tengah rentetan perkembangan di dalam timnas.

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Mesir memuncaki Grup B dengan koleksi 7 poin dari tiga pertandingan, sama dengan Angola di peringkat kedua. Sementara itu, Malawi berada di posisi ketiga dengan selisih empat poin dari puncak, dan Sudan Selatan menghuni dasar klasemen tanpa poin. Kondisi ini menjadikan laga besok sebagai kesempatan penting bagi Mesir untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Afrika lebih awal.

Pentingnya laga ini terletak pada fakta bahwa kemenangan akan mengantar Mesir mengoleksi 10 poin dan memastikan secara resmi lolos ke turnamen dua matchday sebelum kualifikasi berakhir, karena selisih dengan Malawi sudah terlalu jauh. Juara dan runner-up setiap grup akan lolos ke putaran final yang dijadwalkan berlangsung di Kenya, Tanzania, dan Uganda pada 2027.

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Perayaan untuk Salah ini juga memiliki makna khusus, mengingat hubungannya dengan Hossam Hassan sempat memanas belakangan ini. Ketegangan itu dipicu oleh keputusan menariknya keluar dalam laga melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika, yang disusul dengan kepergiannya dari pemusatan latihan timnas dan absennya pada laga berikutnya. Saat itu, muncul laporan mengenai perselisihan di antara keduanya, sebelum para petinggi federasi turun tangan untuk meredam situasi.

Federasi Sepak Bola Mesir sebelumnya telah mengumumkan kepergian Hossam Hassan dan menunjuk Ali Maher sebagai penggantinya setelah meninjau rangkaian peristiwa terakhir. Keputusan itu mengakhiri periode yang diwarnai ketegangan antara mantan pelatih kepala dan kapten timnas, sementara suasana saat ini menjadi peluang bagi staf pelatih baru untuk mengembalikan stabilitas di ruang ganti.