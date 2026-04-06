Gelar juara nasional ketiga berturut-turut: 'PSV bisa menjadi Bayern München-nya Belanda dalam beberapa tahun ke depan'

Tiga gelar juara nasional berturut-turut hanyalah permulaan: PSV bisa menjadi Bayern München-nya Belanda.

Skuad asuhan pelatih Peter Bosz dinobatkan sebagai juara Belanda pada hari Minggu tanpa harus turun ke lapangan. Berkat hasil imbang Feyenoord saat bertandang ke markas FC Volendam (0-0), PSV tidak lagi bisa disalip di sisa musim ini. Gelar juara ke-27 dalam sejarah klub dan yang ketiga berturut-turut pun menjadi kenyataan. Pertanyaannya adalah apakah PSV dapat mempertahankan dominasi ini di Eredivisie dan berkembang menjadi Bayern München-nya Belanda. Di antaranya, Bosz dan direktur teknis Earnest Stewart menyampaikan pandangan mereka mengenai hal ini dalam wawancara dengan ESPN setelah gelar juara diraih.

Bosz menilai peluang PSV untuk mendominasi Belanda selama bertahun-tahun kecil, namun ia yakin hal itu mungkin terjadi. "Di Belanda, setiap tahun Anda kehilangan pemain terbaik Anda. Setelah musim depan, hanya ada satu klub yang pasti lolos ke Liga Champions. Itu berarti dana besar hanya akan mengalir ke satu klub. Pada suatu saat, Bayern München mampu merekrut pemain-pemain terbaik dari klub pesaing. Jika Anda berhasil melakukannya, Anda telah menciptakan celah yang sulit untuk diatasi," ujarnya merujuk pada persaingan dengan Ajax dan Feyenoord.

Direktur Teknis Stewart mengungkapkan bahwa perbandingan dengan Bayern München tidak dihindari oleh jajaran manajemen PSV. “Saya harap begitu. Itu bukan kata tabu di sini,” katanya. “Bayern bukan hanya bagi kami, tetapi bagi banyak tim lainnya, merupakan contoh dalam menjalankan kebijakan yang baik, membuat keputusan yang tepat, dan segala hal lainnya. Kami berkesempatan dan mampu bermain melawan mereka.”

PSV bermain melawan klub papan atas Jerman itu pada Januari lalu di hari terakhir fase grup Liga Champions. Satu hal yang masih teringat oleh Stewart. “Saya hampir tidak berani mengatakan, Anda mendapat hadiah dari semua orang untuk pertandingan Liga Champions, itu saling ditukar. Tapi hadiah dari Bayern München, itu luar biasa. Sebuah pena Montblanc. Mereka tidak melakukannya untuk satu orang, tapi setidaknya sepuluh orang. Bukan berarti berlebihan, tapi benar-benar profesional. Sebuah pernyataan: inilah kami, kami adalah Bayern München.”

Pena Montblanc dianggap sebagai salah satu simbol ultimate dari kemewahan, keahlian, dan status. Model dasar mulai dari dua ratus atau tiga ratus euro, sedangkan edisi mewah atau terbatas bisa mencapai ribuan euro. Memakai Montblanc di saku dada sering dianggap sebagai tanda kesuksesan.

Stewart memiliki target untuk kembali merebut gelar juara liga bersama PSV pada musim mendatang. "Jika Anda menjadi juara sepuluh kali berturut-turut, itu berarti Anda melaju dengan cepat. Maka Anda adalah PSV-nya Belanda," katanya sambil mengedipkan mata. Lawan-lawan akan mendapatkan replika kaca dari Stadion Philips di Eindhoven. “Dari kami, mereka akan mendapatkan stadion kami dalam bentuk kaca. Itu juga indah. Belum stadion baru.”