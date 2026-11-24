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Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait final Piala Afrika 2025. Putusan ini mengembalikan gelar juara kepada Senegal, yang memenangi laga kontra Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung sekitar sepuluh bulan.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Selasa ini mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang sebelumnya menganggap tim nasional Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko pada 17 Maret lalu.

Berdasarkan putusan baru tersebut, Senegal kembali memegang gelar yang mereka raih di lapangan di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah pertandingan yang diwarnai berbagai peristiwa luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal, saat skor masih imbang tanpa gol, sebelum wasit memberikan penalti kepada Maroko. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain Senegal beserta pelatih mereka, Pape Thiaw.

Sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekan setimnya dan sang pelatih untuk kembali dan melanjutkan laga.

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Setelah permainan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar juara. Namun, Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

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Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, ketika Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal dan mempersembahkan gelar kedua dalam sejarah timnas negaranya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang menantikan tim kesayangan mereka juara di kandang sendiri.

Rangkaian peristiwa tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Suasana memanas dan terjadi adu mulut antara sejumlah jurnalis Maroko dan pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang dikritik karena keputusannya membawa para pemain kembali ke ruang ganti.

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Konferensi persnya seusai pertandingan dibatalkan, sebelum ia menyampaikan permintaan maaf keesokan harinya. Sementara itu, CAF menjatuhkan sanksi larangan lima pertandingan kepadanya menyusul insiden yang terjadi di final tersebut.

Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding CAF mengambil keputusan yang menyatakan Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.

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Namun, Federasi Sepak Bola Senegal menolak keputusan tersebut dan membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dengan menggandeng tim pengacara internasional, untuk menggugat sanksi itu dan merebut kembali gelar yang diraih para pemainnya di lapangan.

Pada 8 Oktober lalu, pengadilan menggelar sidang tertutup di Lausanne, Swiss, untuk mendengarkan argumen perwakilan federasi Senegal, federasi Maroko, dan CAF selama lebih dari 5 jam, sebelum akhirnya mengeluarkan putusan pada Selasa yang memenangkan Senegal.

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Dengan demikian, putusan ini mengakhiri sengketa hukum mengenai siapa juara edisi 2025 dan membatalkan gelar Maroko yang diperoleh melalui keputusan administratif. Gelar juara pun kembali kepada tim yang memenangi laga final dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu.