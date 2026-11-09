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Kiper asal Tanjung Verde, Vozinha, mendedikasikan trofi pertamanya bersama Colo-Colo untuk tanah air dan orang-orang terkasih setelah membantu raksasa Cile itu memastikan gelar juara liga domestik pada Minggu. Tampil sebagai starter bersama gelandang veteran Arturo Vidal dalam kemenangan tandang dramatis 2-1 atas Nublense, penjaga gawang berusia 40 tahun itu mengamankan gelar kasta tertinggi ke-35 bagi klubnya.

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Drama masa tambahan waktu pastikan gelar juara Chile

Vozinha melakukan penyelamatan krusial pada menit ke-97 untuk mengamankan tiga poin pada pekan ke-27, setelah Marcos Bolados mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu dengan menyambut umpan tarik Javier Correa yang melintasi kotak 5,5 meter. Sebelumnya, Vidal, mantan gelandang Bayern Munich, Barcelona, dan Flamengo, membuka skor pada menit ke-14 lewat tendangan voli langsung dari sepak pojok Victor Mendez yang menaklukkan kiper Nicola Perez. Namun, Lucas Molina menyamakan kedudukan pada menit ke-29.

Dengan 61 poin dan tiga pertandingan tersisa, sang juara unggul 10 poin dan tak mungkin lagi terkejar oleh Universidad de Chile di posisi kedua, yang mengoleksi 51 poin.

Kiper veteran nikmati kemenangan bersejarah

Menjalani laga ketiga secara beruntun sebagai starter dan penampilan keenamnya secara keseluruhan bersama klub, pemain berusia 40 tahun itu menutup tahun kalender yang luar biasa setelah menarik perhatian dunia lewat penampilan menonjolnya di Piala Dunia 2026. Mengenang momen mengangkat trofi seusai pertandingan, Vozinha berkata: "Ini adalah puncak dari segala hal yang telah saya alami sepanjang hidup dan karier saya."

Ketika ditanya apakah ia akan bertahan bersama klub untuk tampil di Copa Libertadores musim depan, pemain tim nasional Cape Verde itu menambahkan: "Hari ini adalah hari untuk merayakan; kita akan membicarakan masa depan nanti. Gelar ini untuk seluruh keluarga saya dan untuk Cape Verde."

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Kontrak jangka pendek memuat opsi perpanjangan

Diperkenalkan oleh klub Chile tersebut antara akhir Juli dan awal Agustus setelah penampilan gemilangnya bersama tim nasional dalam turnamen musim panas, kiper berpengalaman itu awalnya menandatangani kontrak enam bulan yang berlaku hingga akhir Desember 2026. Namun, kontrak tersebut memuat klausul perpanjangan otomatis selama satu tahun yang bisa membuatnya bertahan di Santiago hingga akhir 2027.

Setelah menembus susunan pemain utama pada fase penentuan kompetisi domestik, kiper veteran itu semakin memperkuat peluangnya untuk bertahan saat klub bersiap menghadapi kompetisi kontinental tahun depan.

Sang juara masih memiliki tiga pertandingan

Setelah memastikan gelar juara dengan tiga pekan tersisa, Colo-Colo bisa menjalani sisa jadwal domestiknya dalam beberapa pekan mendatang tanpa tekanan. Vozinha dan rekan-rekan setimnya selanjutnya akan menjamu Universidad Catolica dan La Serena sebelum menutup kompetisi liga dengan bertandang ke markas Cobresal. Setelah tiga pertandingan terakhir itu selesai, petinggi klub dan sang kiper akan duduk bersama untuk menentukan masa depannya menjelang musim 2027.