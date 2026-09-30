Mahkamah Arbitrase Olahraga (CAS) telah menetapkan jadwal sidang dengar pendapat dalam perkara terkait final Piala Afrika 2025, yang mempertemukan Federasi Sepakbola Senegal di satu pihak dengan Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) dan Federasi Kerajaan Maroko di pihak lain.

CAS mengumumkan dalam pernyataan resmipada hari Rabu bahwa sidang dengar pendapat akan digelar pada 8 Oktober, di markas mahkamah yang berada di kota Lausanne, Swiss.

Mahkamah menyebutkan bahwa Federasi Senegal mengajukan banding pada 25 Maret 2026 terhadap keputusan yang dikeluarkan CAF yang menetapkan timnas Senegal sebagai pihak yang kalah dalam final Piala Afrika 2025 karena mengundurkan diri, serta mencatat timnas Maroko sebagai pemenang pertandingan dengan skor (3-0).

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Federasi Senegal menuntut pembatalan keputusan CAF dan menetapkan timnas negaranya sebagai juara Piala Afrika 2025.

CAS menjelaskan bahwa para pihak tidak menyepakati percepatan prosedur, sehingga perkara ini berjalan sesuai jadwal waktu normal yang tercantum dalam aturan mahkamah. Para pihak juga tidak meminta digelarnya sidang terbuka, yang berarti sidang akan dilangsungkan secara tertutup.

Setelah sidang dengar pendapat selesai, majelis arbitrase akan memulai musyawarahnya. CAS menegaskan bahwa waktu keluarnya keputusan final belum ditentukan, sembari menekankan bahwa putusan tidak akan dikeluarkan pada hari sidang itu sendiri.

Mahkamah Arbitrase Olahraga memperingatkan tentang beredarnya informasi yang tidak benar melalui internet terkait perkara ini, seraya menegaskan bahwa informasi resmi mengenai berkas ini hanyalah yang dikeluarkan melalui saluran-saluran CAS.

Majelis Arbitrase

CAS mengatakan bahwa sidang direncanakan dimulai pukul 09.30 pagi dan berakhir setelah tengah hari. CAS menambahkan: "Para perwakilan Federasi Senegal dan Federasi Kerajaan Maroko akan hadir secara langsung di Lausanne. Adapun CAF akan diwakili oleh para pengacaranya."

CAS melanjutkan: majelis arbitrase di CAS terdiri dari Gerald Simon sebagai ketua (Prancis), Luigi Fumagalli (Italia), dan Ulrich Haas (Jerman).

Mahkamah melanjutkan: "Para pihak sepakat bahwa prosedur akan berjalan dalam bahasa Prancis," sembari menyebutkan bahwa setiap pengumuman berikutnya mengenai perkara ini akan dipublikasikan di situs webnya.

Gelar Piala Afrika 2025 bisa jadi menjadi yang pertama dalam sejarah Benua Hitam yang ditentukan di ruang pengadilan, setelah final luar biasa yang diwarnai ketegangan dan peristiwa-peristiwa kontroversial.



