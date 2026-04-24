Gelandang Telstar, Cedric Hatenboer, mulai menarik perhatian klub papan atas Eredivisie

Cedric Hatenboer menjadi incaran hampir seluruh klub di papan atas VriendenLoterij Eredivisie, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Jumat. Juara nasional PSV juga dikabarkan ingin merekrut gelandang berusia 21 tahun dari Telstar tersebut.

Telstar dapat mengambil alih Hatenboer secara permanen dari Anderlecht setelah musim ini berakhir. Kabarnya dengan nilai transfer sekitar 2 juta euro, yang akan menjadi rekor transfer bagi klub asal Velsen-Zuid tersebut.

Menurut Transfermarkt, Hatenboer hanya bernilai 1 juta euro, namun Telstar tentu bisa meraup keuntungan dari pemain tersebut mengingat potensinya. Anderlecht membayar lebih dari 2,5 juta euro kepada Excelsior pada Januari 2025 untuk jasanya.

Hatenboer berkembang dengan baik di bawah asuhan Anthony Correia dan telah menarik perhatian banyak klub dari papan tengah Eredivisie selama masa pinjamannya di Telstar.

“Mantan pemain Excelsior ini, menurut sumber di sekitar klub Velsen, masuk dalam radar klub-klub seperti Sparta, FC Twente, dan sc Heerenveen. Klub-klub seperti PSV, AZ, dan FC Utrecht juga dilaporkan memantau perkembangan pemain asal Rotterdam ini dengan cermat,” tulis jurnalis Jeroen Kapteijns pada Jumat pagi.

Di Anderlecht, Hatenboer terikat kontrak hingga pertengahan 2029, namun masa depannya tampaknya tidak akan berada di Brussel. Kemungkinan besar ia akan kembali bermain di Eredivisie musim depan.

Utrecht, klub baru Correia, bisa menjadi opsi yang menarik. Hingga saat ini, Hatenboer telah bermain selama 1.174 menit di bawah asuhan pelatih berbakat tersebut, terbagi dalam lima belas pertandingan resmi saat membela Telstar. Pemain asal Rotterdam itu memberikan dua assist.