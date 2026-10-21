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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Gelandang Real Betis Facundo Bernal dijatuhi larangan bermain berat setelah menyerang bintang Barcelona Lamine Yamal dengan 'tandukan kepala'

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Gelandang Real Betis Facundo Bernal dijatuhi larangan bermain empat pertandingan setelah berselisih sengit dengan penyerang Barcelona Lamine Yamal. Pemain asal Uruguay itu diusir dari lapangan setelah menanduk pemain remaja tersebut dalam kekalahan dramatis 5-2 pada akhir pekan.

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Skorsing berat dipastikan

Bernal dijatuhi skorsing empat pertandingan oleh komite disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) pada Rabu. Sanksi itu dijatuhkan setelah ia diusir dari lapangan dalam kekalahan 5-2 dari Barcelona pada akhir pekan. Bernal mendapat kartu merah pada menit ke-54, tak lama setelah Betis mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2.

Kartu merah itu sepenuhnya mengembalikan momentum pertandingan penting tersebut kepada lawan. Gelandang berusia 23 tahun itu kini harus absen untuk waktu yang lebih lama. Tindakannya berujung pada sanksi disiplin berat dari otoritas sepak bola Spanyol.

Bentrok dengan Lamine Yamal

Laporan disiplin yang diterbitkan RFEF pada Rabu merinci alasan di balik hukuman berat tersebut. Menurut laporan resmi itu, Bernal mencengkeram leher Yamal sebelum menanduknya dua kali. Pemain tim nasional Uruguay itu dinyatakan melakukan kekerasan terhadap Yamal saat bola tidak dalam permainan.

Kode disiplin RFEF menetapkan skorsing empat hingga 12 pertandingan untuk tindakan kekerasan semacam itu. Bernal akhirnya menerima hukuman minimum yang diizinkan peraturan untuk pelanggaran tersebut. Yamal juga mendapat kartu kuning dalam perselisihan sengit itu karena mendorong gelandang Betis tersebut sebelum insiden kartu merah.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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Masalah disiplin lainnya

Situasi pertandingan sepenuhnya memburuk bagi Betis setelah kartu merah itu. Barcelona memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak tiga gol tanpa balas, dengan Yamal memberikan assist kepada Gabriel Jesus untuk gol ketiga.

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Dampaknya juga terasa di luar lapangan. Direktur olahraga Betis Manu Fajardo turut dijatuhi skorsing dua pertandingan dan denda karena perilaku yang bertentangan dengan tata tertib olahraga.

Absen dalam laga-laga penting

Bernal akan melewatkan rangkaian laga penting Betis di La Liga. Ia dijadwalkan absen dalam pertandingan mendatang melawan Celta Vigo, Malaga, Elche, serta derbi sengit melawan Sevilla pada 22 November.

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Skorsing itu menjadi pukulan besar bagi kedalaman lini tengah skuad Betis pada fase penting musim ini. Betis saat ini menempati peringkat keempat klasemen La Liga dengan 19 poin.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo