Gelandang Napoli Kevin De Bruyne lebih mungkin gabung MLS atau Liga Pro Saudi ketimbang kembali ke Liga Primer bersama Everton di tengah kabar kepergiannya

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Pengatur serangan Napoli Kevin De Bruyne dinilai jauh lebih mungkin pindah ke MLS atau Liga Pro Saudi ketimbang secara mengejutkan kembali ke Liga Primer bersama Everton. Spekulasi mengenai gelandang berusia 35 tahun itu semakin menguat karena kontraknya di Italia berakhir pada penghujung musim ini.

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Everton kecil kemungkinan datangkan pengatur serangan veteran

Laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa De Bruyne diperkirakan lebih memilih pindah ke Amerika Utara atau Timur Tengah ketimbang bergabung dengan Everton jika ia meninggalkan kota Napoli. Meski klub Serie A itu memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan, mereka belum mengaktifkan klausul tersebut. Bahkan setelah menerima persyaratan kontrak yang lebih rendah untuk pindah ke Italia, gajinya yang besar tetap menjadi kendala utama bagi klub-klub Inggris yang berminat.

Pengamat nilai De Bruyne tak akan kembali ke Inggris

Pemain timnas Belgia itu meninggalkan Manchester City pada 2025 setelah satu dekade penuh trofi yang menghasilkan enam gelar Liga Primer dan hampir 300 kontribusi langsung terhadap gol. Setelah mengatasi masalah kebugaran pada musim pertamanya di Napoli, ia kembali menemukan performanya musim ini dengan empat gol dan dua assist dalam 15 penampilan.

Berbicara dalam podcast Transfer Insider milik media tersebut, jurnalis Pete O'Rourke menjelaskan mengapa kepindahan ke Merseyside kecil kemungkinannya: "Jika De Bruyne meninggalkan Napoli dalam waktu dekat, mungkin ia lebih cenderung pindah ke liga lain.

"Mungkin MLS bisa menarik baginya, dan saya membayangkan banyak klub Liga Pro Saudi juga akan sangat ingin mendapat kesempatan merekrut pemain timnas Belgia itu.

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"Jadi, dengan situasi saat ini, menurut saya De Bruyne kemungkinan tidak akan kembali ke Liga Primer."

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Peluang menggiurkan di Timur Tengah menarik minatnya

Meski keputusannya bergabung dengan Napoli menunjukkan keinginan untuk terus bersaing di level tertinggi Eropa, mantan andalan City itu tak pernah menyembunyikan daya tarik finansial dari kepindahan ke Timur Tengah pada tahap akhir kariernya.

Saat membahas kemungkinan pindah ke Saudi pada 2024 , De Bruyne mengakui: "Pada usia saya, Anda harus terbuka terhadap segala kemungkinan. Kita berbicara tentang jumlah uang yang luar biasa pada masa yang mungkin menjadi akhir karier saya.

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"Terkadang Anda harus memikirkan itu. Jika saya bermain di sana selama dua tahun, saya akan bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang luar biasa. Sebelumnya, saya harus bermain sepakbola selama 15 tahun. Saya bahkan mungkin belum mendapatkan sebanyak itu.

"Lalu Anda harus memikirkan apa artinya untuk langkah berikutnya. Namun, saat ini saya belum perlu memikirkannya."

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Bursa Januari hadirkan peminat baru

Ketidakpastian mengenai masa depan gelandang itu diperkirakan menjadi sorotan menjelang bursa transfer Januari 2027 jika Napoli menunda pengaktifan opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun. Selain potensi pendekatan dari MLS dan Arab Saudi, raksasa Belanda PSV Eindhoven juga secara mengejutkan muncul sebagai kandidat untuk merekrutnya pada pertengahan musim . Jika petinggi klub Italia itu tidak segera bertindak untuk mempertahankannya, De Bruyne akan bebas merundingkan kesepakatan prakontrak dengan klub-klub luar negeri pada tahun baru.