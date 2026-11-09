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Gelandang AS Monaco Mamadou Coulibaly terancam sanksi disipliner dari otoritas sepak bola Prancis setelah memperagakan gestur menggorok leher dalam laga Ligue 1 yang berakhir imbang 1-1 di Le Mans pada Minggu. Pemain berusia 22 tahun itu melakukan selebrasi kontroversial tersebut setelah mencetak gol pembuka timnya pada babak pertama, mengulangi pelanggaran yang membuat rekan setimnya, Paris Brunner, dijatuhi larangan bermain pada September.

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Gelandang kembali melakukan selebrasi gol kontroversial

Coulibaly berpotensi dijatuhi sanksi oleh komite disiplin Liga Sepak Bola Profesional (LFP) setelah meluncur dengan lutut dan melakukan gestur tersebut pada menit ke-40 di Stade Marie-Marvingt. Ia menekan kiper tuan rumah Nicolas Kocik hingga melakukan sentuhan yang terlalu jauh, lalu menceploskan bola ke gawang kosong. Pemain jebolan akademi itu mencetak gol pertamanya di kasta tertinggi musim ini dan gol keempatnya secara keseluruhan di Ligue 1. Namun, pemain pengganti Erwan Colas mencetak gol penyeimbang dari sepak pojok pada menit ke-90 untuk Le Mans yang baru promosi.

Penjelasan saat jeda menyusul skors pada September

Meski Coulibaly mengarahkan selebrasinya kepada 700 pendukung Monaco yang datang, bukan kepada suporter tuan rumah, dan meminta maaf setelah peluit akhir, ia menjelaskan saat jeda bahwa gestur itu merupakan “penghormatan kepada seorang teman yang menyuruh saya melakukannya”.

Kendati demikian, LFP menjatuhkan skors empat pertandingan kepada rekan setimnya yang berusia 20 tahun, Brunner, termasuk dua pertandingan yang wajib dijalani, karena melakukan gestur yang sama persis saat melawan Strasbourg pada September, meskipun sang penyerang kemudian meminta maaf dan menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menunjukkan sikap tidak hormat. Pelatih kepala Filipe Luis, yang kala itu membela Brunner sembari menekankan bahwa klub menanggapi insiden tersebut dengan serius dan berharap kejadian itu tidak terulang, kini diperkirakan akan berbicara dengan Coulibaly.

Gol penyeimbang di pengujung laga gagalkan kemenangan tim tamu yang merotasi skuad

Menghadapi Le Mans untuk pertama kalinya sejak memastikan gelar Ligue 2 lewat kemenangan 2-1 pada Mei 2013, Luis melakukan tujuh perubahan setelah kemenangan 2-0 atas Nordsjaelland di Conference League pada Kamis. Sebelum Coulibaly mencetak gol kelima sepanjang kariernya bersama Monaco sekaligus gol keduanya di semua kompetisi musim ini, gol Louis Mafouta pada menit kelima dianulir karena operan pendek Dame Gueye keluar lapangan. Gol Matthis Abline dan Gueye juga dianulir karena offside.

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Kiper Lukas Hradecky dan Kocik sama-sama melakukan penyelamatan apik untuk menggagalkan peluang Lucas Buades, Lamine Camara, Gueye, dan Vanderson sebelum Colas mencetak gol di pengujung laga.

Ujian melawan Auxerre menanti setelah jeda

Hasil imbang pada Minggu untuk sementara mengangkat Monaco ke posisi ketujuh klasemen Ligue 1 menjelang jeda internasional November. Sementara Coulibaly menunggu kepastian apakah LFP akan menjatuhkan skors beberapa pertandingan kepadanya, Luis akan memanfaatkan jeda dua pekan untuk membenahi skuadnya setelah kehilangan dua poin pada menit-menit akhir. Saat kompetisi domestik kembali bergulir pada Sabtu, 21 November, klub asal Kepangeranan itu akan menjamu Auxerre di Stade Louis-II.