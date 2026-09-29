Maroko juga memenangi pertandingan kedua dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika. Di Bloemfontein, Afrika Selatan, pada Selasa, mereka menang 0-2 atas Lesotho. Tim Maroko sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Gabon.

Gelandang Feyenoord Oussama Targhalline bermain penuh 90 menit melawan Lesotho. Ismael Saibari dan Noussair Mazraoui juga tampil sebagai starter. Penyerang Ajax Abdellah Ouazane menjalani debut melawan Gabon, tetapi kali ini tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Maroko menjadi tim yang dominan pada babak pertama, meski butuh waktu sebelum gol pembuka tercipta. Brahim Díaz mencetak gol sesaat sebelum turun minum. Baru pada menit ke-82 Azzedine Ounahi menggandakan keunggulan.

Targhalline khususnya tampil mengesankan di lini tengah Maroko. Dari 136 umpan yang ia lepaskan, 135 di antaranya tepat sasaran. Artinya, akurasi umpannya mencapai 99 persen. Selain itu, pemain Feyenoord itu mencatatkan sentuhan bola terbanyak di antara semua pemain dengan 145 sentuhan dan memenangi banyak duel personal.

Maroko pun memulai rangkaian kualifikasi dengan baik, dengan enam poin dari dua laga. Niger mengoleksi tiga poin, sementara Lesotho dan Gabon masih tanpa poin. Tim peringkat satu dan dua dari setiap grup kualifikasi akan lolos ke Piala Afrika tahun depan di Kenya, Uganda, dan Tanzania.

Bagi Maroko, perburuan tiket ke Piala Afrika berlanjut pada November. Saat itu, mereka akan menjalani dua pertandingan melawan Niger.