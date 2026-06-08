Gelandang FC Utrecht, Zidane Iqbal, ingin menginspirasi anak-anak di Piala Dunia: 'Itu benar-benar mungkin'

Musim panas ini, Zidane Iqbal, meski baru saja menjalani musim yang mengecewakan, akan tampil di panggung terbesar dunia. Gelandang FC Utrecht ini akan mewakili Irak di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan berharap dapat menginspirasi generasi baru, demikian ia sampaikan kepada The Athletic.

Namun, musimnya di Utrecht tidak berjalan mulus. Setelah musim yang kuat tahun lalu, di mana ia berkontribusi pada posisi keempat di Eredivisie, Iqbal mengalami cedera lutut yang menunda awal musim barunya. Setelah kembali, ia juga tidak masuk dalam rencana pelatih Ron Jans yang kini telah hengkang. Ia harus puas bermain untuk Jong Utrecht di Keuken Kampioen Divisie.

Namun, Iqbal tetap ikut serta di Piala Dunia musim panas ini. Irak, negara asal ibunya, untuk pertama kalinya dalam empat puluh tahun tampil di Piala Dunia, dan menurut Iqbal, seorang warga Belanda memainkan peran kunci di sana: René Meulensteen.

Mantan pelatih Manchester United ini saat ini menjadi asisten pelatih kepala Graham Arnold dan, menurut Iqbal, berhasil membuat perbedaan dalam kualifikasi Piala Dunia berkat pengalamannya. "Saya hanya mengucapkan terima kasih kepadanya," katanya. "Dia telah membagikan pengalamannya dari kualifikasi Australia kepada kami."

Iqbal yang berusia 23 tahun, yang pernah menjalani pendidikan pemuda di Manchester United, memiliki tujuan lain selain tampil di lapangan pada Piala Dunia ini: menginspirasi. "Pemain-pemain baru akan mengagumi kami karena kami telah melakukannya, dan begitulah cara meneruskannya dari generasi ke generasi. Semoga lolos ke Piala Dunia menjadi hal yang biasa di Irak."

"Banyak anak-anak—orang Irak, Asia, Arab—menonton Piala Dunia dan berpikir: bisakah saya melakukannya juga? Saya harap mereka melihat saya dan menyadari: itu bisa. Itu benar-benar mungkin." Ia juga mengenang masa kecilnya sendiri.

"Saat saya tumbuh besar, saya tidak punya siapa pun yang benar-benar bisa saya jadikan panutan," lanjutnya. "Jika Anda melihat seseorang yang mirip dengan Anda, memiliki potongan rambut yang sama, berpakaian seperti Anda, berbicara bahasa yang sama, dan kemungkinan besar makan makanan yang sama di rumah, hal itu tentu lebih menyentuh hati. Anda bisa lebih mudah mengidentifikasikan diri dengan orang tersebut."

Irak tergabung dalam Grup I, dengan Norwegia, Prancis, dan Senegal sebagai lawannya. Namun, Iqbal tidak gentar dan mengambil Prancis sebagai contoh. "Prancis punya segalanya untuk dipertaruhkan. Kami masuk tanpa tekanan. Mereka yang harus mengalahkan kami."

Pertama-tama, Irak masih memiliki pertandingan persahabatan melawan Venezuela dalam jadwalnya, sebelum pada 17 Juni mereka tampil untuk pertama kalinya dalam empat puluh tahun di Piala Dunia, dengan Norwegia sebagai lawan pertama.